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美國發現解放軍「潛在弱點」　聯合軍種行動將陷入困境

▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲美國分析解放軍的潛在弱點。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美國國防大學的一份新報告顯示，中國軍方領導人有一個潛在的弱點，這可能削弱了的戰力，並且發生與俄軍在烏克蘭相同的狀況，甚至阻礙他們發動類似戰爭的能力，但是也不能因此低估解放軍的實力，還是要抱持謹慎態度。

根據CNN報導，這份報告深入研究了截至 2021 年的6年中解放軍5種軍種——陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰略支援部隊——的 300 多名高級軍官的背景，這些軍官在他們的職業生涯，不太可能擁有其他兵種的實務經驗。

報告指出，簡單的說就是步兵永遠是陸軍，水手也永遠都是海軍，飛官也始終都是空軍，他們很少跨出自己的象牙塔冒險，相較之下美軍自 1986 年以來，軍官必須交叉訓練，一直是法律的要求。

報告指出，這種僵化……可能會降低中國在未來衝突中的能力，特別是在需要高水平聯合軍種行動的衝突中，並暗示解放軍部隊將陷入與俄軍在烏克蘭相同的困境，「那裡的整體力量凝聚力很低」。

▲▼俄軍,俄羅斯士兵。（圖／路透）

▲報告分析解放軍很可能會出現類似俄軍的困境，不過專家也分析解放軍比起俄軍還是有其他優勢。（圖／路透）

分析人士說，最近俄軍隊被烏軍反攻擊潰的情況下，莫斯科的地面部隊缺乏空中掩護，而在戰爭早期，後勤問題嚴重破壞了俄軍補給部隊的能力——它的卡車缺乏適合地形的輪胎，以及缺乏維護而不斷造成崩潰。

報告的作者伍思諾（Joel Wuthnow）稱，由於缺乏交叉培訓，解放軍的高級領導人可能會面臨類似的問題，例如，作戰指揮官很少有後勤方面的實務經驗，反之亦然。

美國太平洋司令部夏威夷聯合情報中心（US Pacific Command's Joint Intelligence Center in Hawaii）前行動主任舒斯特（Carl Schuster）則提醒，不能完全以這份報告，來預測解放軍會出現類似烏克蘭戰爭中的表現，因為解放軍比俄軍有許多其他優勢。

舒斯特舉例，中國對新兵進行了更好的培訓，不再依賴徵兵，而俄軍80-85%的入伍人員依靠7個月的應徵入伍人員，與俄羅斯不同的是，中國擁有一支專業的士官團。

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