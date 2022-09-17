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守護鐵道文化！台鐵明年全面盤點文資　打造「數位文物館」

▲▼台鐵將全面盤點鐵道文資，成立數位文物館。（圖／台鐵局）

▲台鐵將全面盤點鐵道文資，成立數位文物館。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

走過135年的台鐵鐵道文化可貴，為守護鐵路文化，台鐵成立綜規處文資科推動文化資產保存，台鐵規劃明年將全面盤點和清查相關文資並建置，打造數位文物館開放民眾瀏覽。

台鐵局新成立綜規處文資科積極推廣鐵路文化教育，為使員工了解鐵路文化資產保存對台鐵重要性，日前邀請台灣大學土木工程學研究所交通組博士黃荻昌講授「台鐵文化守護網文物清查行動要領芻議」，並共同勾勒台鐵文化資產清查重點，黃荻昌建議台鐵應與退休前輩們共同籌編「台鐵誌」。

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▲▼台鐵與學者共同勾勒台鐵文化資產清查重點。（圖／台鐵局）

▲台鐵與學者共同勾勒台鐵文化資產清查重點。（圖／台鐵局）

台鐵局長杜微表示，將全力支持「台鐵誌」籌編，他會後與黃荻昌、文科進行長達3小時研討，協助示範場域的選擇與規劃，以此具體作業，讓員工明確了解文化資產的重要，再全面推廣到台鐵各單位。

台鐵表示，明(112)年文資重點工作將全面清查包含建物、文物、專業技術等，再經由整飭、詮釋等相關作業，於鐵路文化保存管理資訊建置完成後開放民眾於網頁上瀏覽，朝向數位文物館努力。

▲▼台鐵將全面盤點鐵道文資，成立數位文物館。（圖／台鐵局）

▲▼台鐵將全面盤點鐵道文資，成立數位文物館。（圖／台鐵局）

▲▼台鐵將全面盤點鐵道文資，成立數位文物館。（圖／台鐵局）

台鐵強調，台鐵的車站、廠段、路線、橋樑隧道及建物，都有著豐富的文化底蘊及內涵，非常值得保存及探索，妥善詮釋及運用，達成活化及珍貴的文化資產。

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