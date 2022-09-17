桃機第三航廈擬採航線分配！國籍航都有份　航空界曝「轉機問題」

▲桃園機場第三航廈。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

桃機第三航廈拚2025年啟用，過往規劃比照國際航空聯盟分配，不過各家國籍航空都想進駐第三航廈，讓桃機擺不平，近來傳出將改以航線分配，讓華航、長榮和星宇航空都能進駐，不過航空界人士憂心此舉恐怕讓轉機旅客有跑錯航廈困擾，行李跨航廈轉接亦有困難。桃機則表示，將兼顧國籍航空共同發展來規劃。

桃園機場第三航廈力預計2025年啟用，過往曾構想依照國際航空聯盟規模分配，譬如華航與所屬「天合聯盟」其他航空公司進入第三航廈，長榮航空及所屬「星空聯盟」航空公司在第二航廈，「寰宇一家」航空公司和廉航分配在第一航廈，不過傳出華航、長榮和星宇航空都想進駐第三航廈，讓桃機公司改朝向以航線分配為原則，讓華航、長榮和星宇航空都能進駐。

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桃機公司總經理范孝倫表示，第三航廈為未來新的大航廈，整體分配上將綜合考量航空公司營運和發展，基本原則以航線分配為方向，正在與各航空公司協談中，兼顧國籍航空公司未來能共同發展，第三航廈雖是以國籍航空進駐為主，但國籍航空加入國際航空聯盟，也會與外籍航空共用班號，使用上有很多可能性。

不過有航空界人士憂心指出，國際主要機場航廈大多以航空公司或聯盟區分，旅客只要知道是搭乘哪家航空公司，就會知道要到哪個航廈報到，若改用航線分配，與國際趨勢不相符，也等於航空公司不同航線會分配在不同航廈，增加旅客轉機不便，旅客可能得在航廈間跑來跑去轉機，增加時間成本，也可能走錯航廈錯過班機，行李跨航廈轉接也有困擾。

▲桃園機場第三航廈。（圖／桃機提供）

航空界人士分析，桃園機場的國籍航空短程包括東北亞或東南亞等航班，起降時間大多落在上午7點到晚間7時，長程航班北美、歐洲、紐澳等多在晚間7時過後到午夜起飛、清晨降落，若以航線區分航廈，不同航空公司相同航線起降恐會有過於集中特定時間帶問題，尖峰會過於擁擠，難以分流。

航空業人士表示，以聯盟區分是國際機場主流趨勢，主要是轉機和航空公司作業方便，若與國際趨勢背道而馳，擔心旅客辨識混亂且要在航廈間奔波，台灣已經國際轉運中心很遠，現在恐怕將更遙遠了。

對此，范孝倫指出，第三航廈分配時就會考慮轉機客問題，航線也會考慮轉接需求，特別是第三航廈希望照顧國籍航空共同發展，基本上各航空公司航線安排和銜接都會在考量內，也會和航空公司討論；至於航線時間帶是否有集中問題，航空公司會有自己的安排，也會考慮自己的作業，依照其運作去規劃航班安排。

范孝倫強調，第三航廈進駐問題，目前仍持續與各航空公司討論中，每個航空公司都有它本身的想法，但運用時，必須相互平衡考量，兼顧國籍航空共同發展。