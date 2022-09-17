　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮、華航、星宇新航線一次看！下半年增飛「日泰菲等6航點」

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲各國陸續鬆綁邊境防疫管制。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

步入疫情後時代，各國逐步鬆綁邊境管制，國際旅遊市場也正在復甦，國籍航空長榮航空、中華航空、星宇航空也將於今年下半年開航多條航線，包括長榮開闢米蘭、慕尼黑；華航開闢菲律賓宿霧、泰國清邁；星宇開闢日本沖繩、札幌等航線。

長榮航空將於10月25日開闢台北-米蘭航線，提供每週兩班的飛航服務；11月3日開闢台北-慕尼黑航線，提供每週四班的飛航服務，二航線均以波音777-300ER機型飛航。台北－米蘭往返航班每週均二班；台北－慕尼黑往返航班每週則各有四班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／）

▲長榮航空將開航米蘭、慕尼黑航線。（圖／長榮航空）

中華航空將自12月1日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，提供每週四班直飛服務；明（2023）年1月20日起飛航桃園-泰國清邁航線，每週四班直飛，兩大航點皆以最新 A321neo 客機執飛。

桃園-宿霧航線出發航班CI705，每週一、二、四、六於上午7:40起飛，當地時間上午10:35抵達；回程航班CI706為當地上午11: 35起飛，下午14:30抵達桃機。桃園-清邁航線出發航班CI851，每週二、三、五、六於上午7：50起飛，當地時間上午11：00抵達；回程航班CI852為當地上午12:00起飛，下午17:00抵達桃機。。

星宇航空也宣布，將於10月28日開航日本沖繩、札幌兩大國人喜愛的東北亞旅遊勝地，也同步復飛越南峴港航線，台北－沖繩、台北－札幌、台北－峴港均為每日一班。

▲▼ 。（圖／）

▲星宇航空將開航沖繩、札幌航線，另復飛峴港航線。（圖／星宇航空）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

ET快訊
「神鬼先知」預言：2023年恐爆世界大戰　5件事撼動全球
快訊／高嘉瑜突當眾乾嘔！　「千萬不要放出來」
老司機暴動！50分鐘殘廢澡無冷場　「999號」紅牌妹正面曝
iPhone簡訊「多按1符號」　帳單多噴200元
桃園殺妻男伴屍10小時自首　犯行重大！檢方聲請羈押
快訊／金門嚴重車禍！　前副縣長腦部重創
「阿嬤被電梯吃掉了！」2歲女童蹲路邊大哭　真相曝光
台中大學生嗨唱KTV「整班團滅」！　醫：視訊問診翻5倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市軍訓室下月更名校安室　一條龍處理校園霸凌與性平事件

iPhone簡訊「多按1符號」　帳單多噴200元！一票人驚：現在才知道

「最美里長候選人」陳紫渝親暱合照3助選員！網暴動：想當第4隻

台中大學生開學前聚餐嗨唱KTV「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

登山迷路怎麼辦？5分鐘「安裝手機1功能」能保命　萬人認證有用

新冠疫情商機！健康產品海量上市　直播台自創商品獲國際認證

10年後孩子生重病只能送國外！薛瑞元曝隱憂　3方向佈建兒童醫療網

到婚禮才知「新郎是初戀」！新秘曝狗血劇情　竟釣出男主角回應了

長榮、華航、星宇新航線一次看！下半年增飛「日泰菲等6航點」

是真的！PTT女神＋豆花妹合體　視訊來電30秒曝：租屋補貼增1萬　

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

男為拍照「背起瀕危綠蠵龜」　被罵翻還辯：想和牠交朋友

水泥車高架橋過彎壓分隔島　車身騰空左傾！司機神拉回

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

北市軍訓室下月更名校安室　一條龍處理校園霸凌與性平事件

iPhone簡訊「多按1符號」　帳單多噴200元！一票人驚：現在才知道

「最美里長候選人」陳紫渝親暱合照3助選員！網暴動：想當第4隻

台中大學生開學前聚餐嗨唱KTV「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

登山迷路怎麼辦？5分鐘「安裝手機1功能」能保命　萬人認證有用

新冠疫情商機！健康產品海量上市　直播台自創商品獲國際認證

10年後孩子生重病只能送國外！薛瑞元曝隱憂　3方向佈建兒童醫療網

到婚禮才知「新郎是初戀」！新秘曝狗血劇情　竟釣出男主角回應了

長榮、華航、星宇新航線一次看！下半年增飛「日泰菲等6航點」

是真的！PTT女神＋豆花妹合體　視訊來電30秒曝：租屋補貼增1萬　

鳥來嬤消失螢光幕8年近況曝！　曾罹癌欠千萬「能好好活著就不錯了」

香港女神黎姿息影14年「突坐輪椅」！　50歲身家百億…受傷內幕曝光

旅遊補助收單了不擔心！縱谷12條觀巴遊程　搶先訂享優惠

修杰楷PO女兒照喊「到底」！一困擾戳中家長心聲：妳們裝了什麼裝置

高嘉瑜陪陳時中掃市場　突頭暈彎腰乾嘔

19歲女下海當酒店妹...這天醒了！　感動歌唱擄獲人心：我不後悔

吉爾吉斯與塔吉克爆邊境衝突！互控破壞停火協議　交火畫面曝光

八卦山佛像「伸手擼貓」加碼拍屁屁　夫妻倆細看笑噴：神明養的貓

周玉蔻猛攻DNA戰！　蔣萬安怒：有本事衝著我本人來

小小兵帶孩子上學超吸睛！　爸Cosplay原因超暖…全因3兒這句話

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

國道「極速插隊」　30秒搖滾區視角直擊

點宵夜竟打開潘朵拉盒子！妹子淚斷5年情

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

哥PO文炫「我妹上新聞」　側乳溢出照引騷動

人妻仍在腰間刺老名　「理由」讓名醫眼眶紅了

新郎是初戀！新秘曝狗血劇情　竟釣出男主角

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

管中閔深夜訴苦！學生趁蓋報修樓吐槽

「冷凍水餃哪家最頂」內行推爆1家：不沾醬也超讚

阿嬤家挖到神卡　網：難借還要寄小孩

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

下車「卡片餘額負數」被司機要求補錢　大批苦主湧入狂喊被騙過

更多熱門

相關新聞

酷航11月復飛北海道、首爾

酷航11月復飛北海道、首爾

隨著海外旅遊市場慢慢復甦，酷航宣布11月1日起復飛「台北－韓國首爾」每週5班、「台北－北海道新千歲」每週3班，現有「台北－東京」則將從10月30日起增班為天天有航班，「台北－新加坡」航線則增班為每週18班。

星宇首架自購A350-900聯貸案正式簽約　總金額38.2億元

星宇首架自購A350-900聯貸案正式簽約　總金額38.2億元

台股列第四季強勢市場　法人推兵分兩路策略、不分強弱區間操作

台股列第四季強勢市場　法人推兵分兩路策略、不分強弱區間操作

華航東南亞航點接力開航　A321neo新機直飛宿霧、清邁

華航東南亞航點接力開航　A321neo新機直飛宿霧、清邁

華航12/1起　陸續開航宿霧、清邁航線

華航12/1起　陸續開航宿霧、清邁航線

關鍵字：

長榮華航星宇

讀者迴響

熱門新聞

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

浩子罕見火大當場變臉！

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

即／國1台南永康路段4車連環撞！1人OCHA

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

IU打破南韓23年紀錄！　粉絲興奮「見證歷史」

單身住「1房1廳」好嗎？全場搖頭曝原因

勃起硬度分4級！正常「摸起來像這水果」

長沙電信大樓陷火海！室內「絕望視角」曝

美國防部：台灣事務納入中國辦公室職權範圍

劉德華曾曝「這輩子最後悔接演的片」

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面