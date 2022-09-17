長榮、華航、星宇新航線一次看！下半年增飛「日泰菲等6航點」

▲各國陸續鬆綁邊境防疫管制。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

步入疫情後時代，各國逐步鬆綁邊境管制，國際旅遊市場也正在復甦，國籍航空長榮航空、中華航空、星宇航空也將於今年下半年開航多條航線，包括長榮開闢米蘭、慕尼黑；華航開闢菲律賓宿霧、泰國清邁；星宇開闢日本沖繩、札幌等航線。

長榮航空將於10月25日開闢台北-米蘭航線，提供每週兩班的飛航服務；11月3日開闢台北-慕尼黑航線，提供每週四班的飛航服務，二航線均以波音777-300ER機型飛航。台北－米蘭往返航班每週均二班；台北－慕尼黑往返航班每週則各有四班。

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▲長榮航空將開航米蘭、慕尼黑航線。（圖／長榮航空）

中華航空將自12月1日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，提供每週四班直飛服務；明（2023）年1月20日起飛航桃園-泰國清邁航線，每週四班直飛，兩大航點皆以最新 A321neo 客機執飛。

桃園-宿霧航線出發航班CI705，每週一、二、四、六於上午7:40起飛，當地時間上午10:35抵達；回程航班CI706為當地上午11: 35起飛，下午14:30抵達桃機。桃園-清邁航線出發航班CI851，每週二、三、五、六於上午7：50起飛，當地時間上午11：00抵達；回程航班CI852為當地上午12:00起飛，下午17:00抵達桃機。。

星宇航空也宣布，將於10月28日開航日本沖繩、札幌兩大國人喜愛的東北亞旅遊勝地，也同步復飛越南峴港航線，台北－沖繩、台北－札幌、台北－峴港均為每日一班。

▲星宇航空將開航沖繩、札幌航線，另復飛峴港航線。（圖／星宇航空）