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台南市菱洲宮普度　府城福陽閣寄普白米17226公斤

▲台南市菱洲宮為少數在農曆八月份舉辦普度的宮廟，仍於9月7日如期舉辦，其分靈廟的府城福陽閣「寄普募集白米物資」捐贈活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市菱洲宮為少數在農曆八月份舉辦普度的宮廟，仍於9月7日如期舉辦，其分靈廟的府城福陽閣「寄普募集白米物資」捐贈活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市菱洲宮為少數在農曆八月份舉辦普度的宮廟，於9月7日（農曆八月十二日) 如期舉辦，其分靈廟府城福陽閣「寄普募集白米物資」捐贈活動，今年邁入第9年，在委員的努力下，募集的白米17000多公斤比去年增加，捐助單位增加為77處，其中半數為社區共餐機構，顯見疫情肆虐下，台灣人的愛心仍是展露無遺。

受到疫情影響，各地的普度法會陸續取消或縮小規模，且參與的普度品明顯減少，位於北區成功路上的菱洲宮，是少數在農曆八月舉辦普度之宮廟。協助普度事宜的府城福陽閣，主祀謝府元帥，每年募集普度白米，於法會結束後全數捐贈給弱勢團體，成為普度法會一大特色。

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今年疫情嚴重性超過去年，推出募捐白米活動，仍是受到相當多民眾的支持，今年數量達5742包，達17226公斤，比去年的5000包還要多，讓原本擔心捐助白米數量可能減少的福陽閣主許育嘉，大為鬆一口氣。

▲台南市菱洲宮為少數在農曆八月份舉辦普度的宮廟，仍於9月7日如期舉辦，其分靈廟的府城福陽閣「寄普募集白米物資」捐贈活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

福陽閣主許育嘉指出，其是成立10餘年的年輕宗教團體，因為謝府元帥的一句「學著做手心向下的人」，開啟了這個有意義的活動，持續推廣至今，獲得更多善心的響應，除了白米外，另外還有數百份的普度供品物資，於法會結束後全數捐增。

許育嘉表示，受到疫情影響，許多社福團體物資短缺，早早就致電詢問捐贈白米之事，今年預訂捐贈單位增為77處，也比去年66個單位還要多，其中有近半數是社區共餐機構，如區里和社區活動中心辦理老人營養午餐的單位，顯見目前生活形態改變，年輕人出外工作，獨留長輩在家，可能較無法好好的料理自己餐飲，因此捐送物資給這些單位，正是物盡其用。

許育嘉指出，其他受惠團體包括養老院、育幼院、照護殘障社福機構、社區老人照護等單位。雖然疫情衝擊，造成很多家庭生計減少，社福單位捐助款相對少了很多，但宗教信仰源於人的寄託，關懷社會弱勢的需求，更加體現宗教慈愛的核心價值。這樣的活動將會繼續舉辦，讓更多人感受到信仰的溫暖與幫助。

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