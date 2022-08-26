煮綠豆湯加「神奇1物」集熱效果UP！　婆媽一看推爆：長知識了

▲綠豆湯具有止渴消暑、利尿、治便秘、解毒等功效。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者徐羽彤／綜合報導

夏天喝甜湯超解暑，綠豆湯更是受到廣大歡迎，但許多人擔心若在家自己煮，會花太多時間，一名網友在臉書社團「家常菜」中，發文分享一張照片，表示煮綠豆湯的時候，只要加上這一物就可以更快速地完成。

原PO在文中寫道「這樣煮才快」，並附上一張照片。從圖中可見，正在煮的綠豆湯裡有一個陶瓷碗泡在其中，原PO隨後在留言區解釋這動作的用途，「瓷碗可集熱加快煮好，我是教大家省瓦斯費啦」，最後他補充，「使用沒圖沒字的瓷碗或瓷湯匙來煮更合適，對身體也比較好」。

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▲許多網友看到貼文直呼長知識了。（圖／翻攝自臉書社團家常菜）

貼文一出，網友直呼長知識了，「好厲害，一開始以為是不小心把碗掉下去」、「有這樣的祕方真是長智慧了，好厲害」、「下次煮的時候試試看，感謝分享」、「好妙喔！長知識了」、「我以為碗不小心掉進去，想說怎麽還不撈出來」、「紅豆效果更好」。

也有內行人貼心提供其他妙招，像是「洗好綠豆放冷凍，就可以煮出很綿的口感」、「放幾支不銹鋼大湯匙一樣會有集熱效果」、「綠豆可以煮滾後，關火一小時後，再打開瓦斯煮5分鐘就很軟爛，這方式很省瓦斯，但要注意時間」、「要煮之前放冷凍冰幾小時煮很快，比豆類都適合用這招」。