美國中情局：習近平告知解放軍　2027年之前具備「武統台灣能力」

▲中國國家主席習近平。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國有線電視新聞網(CNN)記者李利斯(Katie Bo Lillis)16日透過推特發文指出,依據美國中央情報局副局長柯恩(David Cohen)的說法,中國國家主席習近平已告知解放軍,希望在2027年之前具備使用武力控制台灣的能力。但美國情報圈目前並不認為中方已對武統做出最終決定。

李利斯引述柯恩的話指出,「(習近平)尚未做出相關決定,但他已對解放軍做出要求,這將讓他處於一個『如果這是他想做的事,那他就能做到』的位置」,但美國情報圈現行評估仍認為,習近平對台灣傾向透過非軍事手段取得控制。

“He has not made the decision to do that, but he has asked his military to put him in a position where if that's what he wanted to do, he would be able to. It's still the assessment of the IC as a whole that Xi's interest in Taiwan is to get control through nonmilitary means.”