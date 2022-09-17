美國中情局：習近平告知解放軍　2027年之前具備「武統台灣能力」

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）記者李利斯（Katie Bo Lillis）16日透過推特發文指出，依據美國中央情報局副局長柯恩（David Cohen）的說法，中國國家主席習近平已告知解放軍，希望在2027年之前具備使用武力控制台灣的能力。但美國情報圈目前並不認為中方已對武統做出最終決定。

李利斯引述柯恩的話指出，「（習近平）尚未做出相關決定，但他已對解放軍做出要求，這將讓他處於一個『如果這是他想做的事，那他就能做到』的位置」，但美國情報圈現行評估仍認為，習近平對台灣傾向透過非軍事手段取得控制。

“He has not made the decision to do that, but he has asked his military to put him in a position where if that's what he wanted to do, he would be able to. It's still the assessment of the IC as a whole that Xi's interest in Taiwan is to get control through nonmilitary means.” — Katie Bo Lillis (@KatieBoLillis) September 16, 2022

在這則消息傳出之前，美國參議院外交委員會14日才剛以贊成17票、反對5票表決通過台灣政策法。法案內容包含多項提升台美外交關係的措施，被譽是繼1979年的台灣關係法之後，最全面重整美國對台政策的法案。

今年8月，中國在台灣周邊進行軍事演習之際發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，重申台灣是中國的一部分事實和現狀，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式。