ET民調／盧秀燕支持度達56.8%　大幅領先蔡其昌28個百分點

▲立委蔡其昌、台中市長盧秀燕。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／台北報導

年底九合一大選進入倒數階段，台中市長選戰除了國民黨候選人盧秀燕、民進黨候選人蔡其昌以外，還有一位無黨籍候選人陳美妃。根據《ETtoday新聞雲》民調，盧秀燕支持度56.8%、蔡其昌支持度28.8%、陳美妃支持度1.7%，盧秀燕大幅領先蔡其昌高達28個百分點。

▲2022台中市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》，點圖放大，下同）

與《ETtoday新聞雲》前次調查（2022年3月）結果相比，首先在支持度方面，盧秀燕從 53.8% 提升至 56.8%，蔡其昌支持度則從 33.4% 下跌至 28.8%，兩人支持度差距擴大為28個百分點。但因距離選舉還有一段時間，後續變化仍有待觀察。

進行交叉分析後發現，在不同性別與年齡中，盧秀燕支持度除30-39歲族群以外，均領先蔡其昌兩成以上。政黨傾向方面，盧秀燕除在國民黨、泛藍認同者中，獲得高支持度外，亦獲得將近六成中間選民的支持。



若由議員選區來看，盧秀燕在第2選區（清水/梧棲/沙鹿區）、第5選區（神岡/大雅/潭子區）、第6選區（西屯區）、第7選區（南屯區）、第8選區（北屯區）、第9選區（北區）、第10選區（中區/西區）、第11選區（東區/南區）、第12選區（太平區）與第13選區（大里/霧峰區）均有不錯的支持度，與蔡其昌支持度差距都在兩成以上，特別是北區領先幅度達五成以上。

而蔡其昌在各議員選區中，支持度雖暫居弱勢，不過在第1選區（大甲/大安/外埔區）、第3選區（龍井/大肚/烏日區）、第4選區（后里/豐原區）與第14選區（東勢/石岡/新社/和平區）的支持度均有三成三以上，與盧秀燕支持度差距在兩成以內。

其次，在看好度方面，62.3%台中市民看好盧秀燕當選，24.8%看好蔡其昌，1.5%台中市民看好陳美妃，另有11.4%表示不知道、沒意見。

再者，喜好、討厭程度方面，台中市民對盧秀燕的喜好度為52.4%、討厭度為13.3%；對蔡其昌的喜好度為26.3%、討厭度則為26.1%；而對陳美妃的喜好度為4.0%、討厭度則為7.3%。

上述結果顯示，台中市民對盧秀燕的喜好度均相對高於其他兩位候選人，而對蔡其昌的討厭度則高於對盧秀燕；至於陳美妃因是政治素人，台中市民對她認識不多，因此對她普通、沒感覺的評價高達88.6%。





至於施政表現方面，66.9%台中市民對現任市長盧秀燕的施政表現感到滿意（非常滿意24.4%、還算滿意42.5%）；但仍有26.3%台中市民對盧秀燕施政表現感到不滿意（非常不滿意9.4%、不太滿意16.9%）。





在市民幸福感部分，80.6%的台中市民對於住在台中市感到幸福（非常幸福27.5%、還算幸福53.1%）；另有13.2%台中市民認為不幸福（非常不幸福3.8%、不太幸福9.4%）。





最後，市政議題方面，台中市民最在意的前五項市政發展項目依序為社會治安（58.3%）、交通建設（54.2%）、社會福利（54.0%）、房價問題（47.2%）與空氣品質（47.0%）。





本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年9月8日至14日進行，以台中市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,069份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3%。



進行統計分析之前，原始資料先依台中市最新人口統計資料（111年8月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台中市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。