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就是這8人！台北市公布酒駕累犯名單　她「酒測值高達1.16」居冠

▲▼9月15日北市酒駕累犯公布名單。（圖／台北市裁決所提供）

▲9月15日北市酒駕累犯公布名單。（圖／台北市裁決所提供）

記者袁茵／台北報導

酒駕新規於今年3月31日上路，台北市交通事件裁決所15日公布第8次酒駕累犯，一共有8名，並且首度公告女性酒駕者，酒測值高達1.16。

北市裁決所表示，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰新台幣9萬元、駕駛汽車處罰鍰新台幣12萬元，酒駕累犯第3次以上者，按前次所處罰鍰金額加罰新台幣9萬元，拒測第2次者處罰鍰新台幣36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實，並吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年。

北市裁決所也第8度公告酒駕累犯名單，共計有8名，分別為1名累犯3次、7名累犯2次，3度累犯為郭健智，第1次酒駕於2019年11月13日駕駛機車在忠孝橋遭攔停，第2次酒駕於2020年10月2日駕駛機車在忠孝西路遭攔停，復於今年4月10日駕駛汽車在本市環河南路被警方攔下開單，酒測值0.32。

至於2度累犯者名單，陳衍宏第1次酒駕於2021年12月29日駕駛汽車在環河南路遭攔停，今年6月21日駕駛汽車在環河南路被警方攔下開單，酒測值0.18。李鴻斌第1次酒駕於今年2月15日駕駛機車在西園路遭攔停，今年7月5日駕駛汽車在西園路被警方攔下開單，酒測值0.23。

▲▼9月15日北市酒駕累犯公布名單。（圖／台北市裁決所提供）

陳懋瑋第1次酒駕於2021年11月21日駕駛汽車在新北市淡水區淡金路遭攔停，今年7月5日駕駛汽車在汀洲路被警方攔下開單，酒測值0.24。吳美慧第1次酒駕於2021年9月25日駕駛汽車在新北市中和區中興街遭攔停，今年4月4日駕駛機車在萬大路被警方攔下開單，酒測值1.16。

薛兆程第1次酒駕於今年2月28日駕駛機車在新北市板橋區民生路遭攔停，4月7日駕駛機車在西藏路被警方攔下開單，酒測值0.36。李甫賢第1次酒駕於2019年9月2日駕駛汽車在本市木柵路遭攔停，4月13日駕駛汽車在政大一街被警方攔下開單，酒測值0.15。陳建志第1次酒駕於2021年12月25日駕駛機車在民權西路遭攔停，4月22日駕駛機車在台北橋被警方攔下開單，酒測值0.17。

裁決所指出，累計已公布8次酒駕累犯名單計23名，年齡介於18至60歲，主要年齡分布在41至59歲78%；其中22名男性（96％），1名女性（4％）；駕駛機車酒駕12件（52%），駕駛汽車酒駕11件（48％）；累計罰鍰收繳167萬元，最高21萬元。如酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

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