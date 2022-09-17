小小兵帶孩子上學超吸睛！　爸Cosplay原因超暖…全因3兒這句話

▲▼ 家長連續3天Cosplay帶孩子上學。（下圖同／臉書「林口大家庭」）

記者戴上容／新北報導

林口某國小連續三天上下課時出現Cosplay裝扮，轟動全校外，也引發社群議論，原來是有新生不適應國小生活，這位張爸爸因為孩子出奇招，和孩子約定如果趕快適應，能自動起床、乖乖上學，就連續三天變裝陪3個孩子上課，三天來，出現校門口出現超大型飛龍、恐龍和小小兵，模樣超吸睛！

林口某校門口連續3天都有「恐龍」出沒、「小小兵」，究竟他是誰？本尊張先生現身向校方透露，因為孩子新生入學還不適應校園生活，於是承諾他們只要乖乖上學，就穿恐龍裝或其他造型陪他們上、下課，沒想到因此讓孩子喜歡上學。

張先生說，這些衣服都是他自己租借，他會先把車停在附近停車格，下車後換裝，然後讓他們走人行道走到學校來變裝，變裝工程很浩大，從套入充氣服裝，好不容易把自己裝進裡頭，還要等「它」充飽氣，搞到滿頭大汗，整裝完畢至少要5分鐘。

有網友把照片PO網，網友留言大讚「每天大人小孩都在期待這位家長的出現」、「名符其實的恐龍家長」「這讓其他家長怎麼活呀？讓人還當不當爹…」「這隻火暴龍是要把小孩趕去學校嗎」，也有人敲碗期待接下來還會有什麼新造型。

張先生Cosplay實在太吸睛，走到學校引來不少家長側目，校方也有關注，校長李勇緻說，家長正反意見都有，有家長說很有創意，也有家長擔心，萬一這樣變裝我們不知道裡面人是誰，因此這三天我們就密切關注。