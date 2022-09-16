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在家打PS5…突遭「天打雷劈」肉體燒焦！他大難不死後中樂透

他在家打PS5電玩，慘遭「天打雷劈」肉體燒焦！大難不死後中樂透。（翻自《太陽報》）

圖文／鏡週刊

英國33歲男子羅萬（Aidan Rowan），本月5日在家中客廳、坐在沙發上玩PS5電玩時，竟然慘遭「天打雷劈」，部分身體部位甚至瞬間燒焦冒煙。羅萬經送醫治療後撿回一命，但更幸運的是，羅萬出院後買了一張樂透試手氣，結果老天讓他中了「安慰獎」。

據英國《太陽報》與《都市報》報導，羅萬說當天晚上10點多，他坐在客廳沙發，悠閒地玩PS5電玩，但過不久，他突然感到身體一陣沉重，並且瞬間失去意識，大約1分鐘過後，羅萬才回復意識。羅萬醒來後，驚覺自己的手臂已經燒焦，甚至在冒煙，隨後他拖著沉重的身體，上樓向男伴求救。

男伴發現羅萬的狀況後，感到震驚，並發現羅萬除了手臂上有燒焦痕跡，身體其他部位包括腿部也有燒焦痕跡，初步認為可能是遭雷擊。隨後男伴將羅萬送醫急救，醫院也派出9名醫生立刻為他進行檢查與治療，幸運的是，醫師檢查發現，羅萬僅有心律不整、以及部分皮膚與肌肉燒傷的狀況，其他部位並無大礙。羅萬在接受治療4小時後，就被允許出院回家休養，醫師也只開了止痛劑給他服用。

羅萬左臂上原本就有刺青，現在又多了遭雷擊後的「天然刺青」。（翻自IG）

羅萬說，醫師認為他身上的傷勢，應是被「天打雷劈」造成。醫師也認為，可能是閃電被地上的水灘反射後，穿透玻璃後直接「電」他，現在羅萬的刺青手臂上，更留下遭到雷擊後的「天然刺青」。

有趣的是，羅萬認為自己在家中遭到天打雷劈，機率小到讓他感到「很幸運」，於是出院後去買樂透。果然老天給了他一份「安慰獎」，只讓他中得6英鎊（約新台幣215元）的超級小獎。

 
 
 
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