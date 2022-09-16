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快訊／追不到女警！台東男警怒搶所長配槍　遭記2大過免職

▲▼ 台東縣警局大武分局 。（圖／翻攝Google maps）

▲台東縣警局大武分局。（圖／翻攝Google maps）

記者陳韻如／台東報導

台東縣警局大武派出所15日晚間發生一起離譜案件！一名男警追求女警不成，竟大鬧派出所，還一度想搶所長配槍，被其他同仁制伏上銬，並將該涉案男警移送法辦。對此，縣警局也祭出懲處，將該員依妨害公務、搶奪未遂等罪嫌移送台東地檢偵辦，並陳報警察局召開考績會議決議予以一次記兩大過免職汰除處分。

據了解，林姓男警調任大武派出所後，便對同所女警展開追求，卻遭到女警拒絕，並明確告知不適合，但他卻持續騷擾。女警不堪其擾，只好向上級通報，而縣警局隨即主動內部調查，並啟動輔導機制，也對林員進行心理輔導，並決議於15日將他調派其他分局服務。

然而，林員在接獲服務地區調整後，情緒當場失控，跑到大武分局向分局幹部表達不滿，經相關幹部開導及勸說2小時後，他情緒才稍微緩和，但沒想到晚間9時許，他見到同仁在分局後方廣場偵辦案件戒護人犯時，竟突然從後方搶奪派出所所長的警用配槍，當場被其他5名同仁壓制上銬。

對此，台東縣警局表示，除深表遺憾外，將秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，斷然處置，依刑法妨害公務、搶奪未遂等罪嫌移送台東地檢偵辦，並陳報警察局召開考績會議決議予以一次記兩大過免職汰除處分。

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