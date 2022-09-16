樹林男持菜刀追砍！16歲高中生躲進超商　他一句「認錯了」閃人

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區一名黑衣男子15日下午1點多，持菜刀在大安路上追著一名年僅16歲的高中生！高中生以百米衝刺的速度進入超商求救，男子尾隨且邊走邊嗆聲，直到高中生把口罩拿下，男子才突然改口說，「我認錯了」掉頭離去，留下錯愕的眾人。警方獲報循線找到男子並壓制，評估後強制送醫。

▲▼黑衣男（紅圈處）持菜刀追砍高中生（下圖）。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，持刀的22歲陳姓男子為身心障礙患者，原本都住在療養院，近期回到家中，疑未按時服藥再次發作，才做出瘋狂舉動，把素未謀面的林姓高一生當作攻擊目標。

林生發現陳男殺氣騰騰，當下拔腿就跑，雙方在街上追逐，最後林生逃進超商躲避，陳男隨後進入，兩人開始僵持，陳男邊嗆聲邊嘗試靠近，林生趕緊繞過結帳櫃台，最後陳男疑似要查驗身份說，「你是不是XXX」，林生趕緊脫下口罩，陳男看到才說，「我認錯了」掉頭就走。

▲男子持刀追砍高中生，雙方跑進超商。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方獲報後循線找到陳男，發現他又打算拿刀，眾警趕緊將其壓制並在評估後強制送到八里療養院治療；目前高中生跟監護人討論後暫時不對陳男提出恐嚇告訴。

林生的家屬將超商監視器PO上臉書並說，「我真的不敢想，今天孩子跑慢一點會發生什麼事情！並不是沒有人傷亡就可以當作沒事，附近都是國中小學區，看到孩子這樣被追真的好心疼。」網友也紛紛留言回應，「太扯了啦！」、「真的很誇張，那如果是小小孩遇到，哪有反抗能力？」

▼警方發現男子走回屋內疑似要拿刀，趕緊出言阻止並壓制。（圖／記者陳雕文翻攝）