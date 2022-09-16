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南投縣74宗教團體獲低碳認證標章　盼共同打造低碳環保寺廟

▲南投縣表揚12家低碳認證標章宗教團體。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣表揚12家低碳認證標章宗教團體。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

近年來溫室效應造成全球氣候變異，台灣四季分明的氣候也深受影響，減碳及環境永續議題受到高度重視，如何減少碳排放，成重要課題；南投縣政府日前頒獎表揚12家低碳認證標章宗教團體，推動認證5年來共74家獲表揚，期勉轄內宗教團體推廣祭祀新觀念，落實減香減金環保作為，打造低碳環保寺廟，為環境永續盡一分心力。

縣長林明溱13日由民政處長吳燕玲、環保局長李易書陪同參加「南投縣111年宗教業務輔導暨低碳認證標章頒獎典禮」，逐一頒獎給草屯鎮雷藏寺、草屯鎮南贍靈隱寺、草屯鎮財團法人草屯鎮玉皇天心宮、埔里鎮財團法人台灣省埔里鎮醒靈寺、南投市財團法人南投縣永山宮、竹山鎮德山寺、竹山鎮三元宮、魚池鄉南林尼僧院苑、水里鄉憫世寶宮、水里鄉建安堂、名間鄉代天宮、名間鄉北天宮等12家符合表揚資格的宗教場所。

林明溱指出，南投縣是觀光首都和宗教重鎮，為提高環境品質，縣府積極推動宗教場所及活動減少燃燒金紙、香支及燃放鞭炮行為，改變祭祀觀念，邀請縣內各宗教團體共同響應，並輔導宗教場所取得低碳認證標章；從106年推動該認證活動以來，迄今共74家獲家教團體低碳認證標章，期許未來尚未取得認證的400餘家宗教團體都成為低碳環保寺廟，讓環境更美好。

▲南投縣8宗教寺廟團體獲內政部頒發宗教公益獎。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣8宗教寺廟團體獲內政部頒發宗教公益獎。（圖／南投縣政府提供）

本次獲表揚者涵蓋道教、佛教之宗教場所，李易書說，除鼓勵寺廟方面推動「一爐一香」、減少使用香支，金紙也推廣「以米代金」等環保方式，務求做到「減量燒」、「集中燒」等措施，避免大量露天燃燒，同時也透過集中燃燒方式，載運至台中市焚化爐經過淨爐儀式統一處理，民眾則可用雙手合十取代香支，用鮮花水果取代金紙，用虔誠的心祈求神明的保佑。

另由內政部主辦的「111年宗教團體表揚大會」，5日在花蓮登場，由內政部政務次長陳宗彥主持，花蓮縣長徐榛蔚也出席，會中表揚163個宗教團體，南投縣共有8個宗教寺廟團體受獎：竹山鎮紫南宮、南投市南投藍田書院、埔里鎮人乘寺地藏院、魚池鄉財團法人台灣省日月潭文武廟及人乘寺文殊院、國姓鄉東方淨苑及清德寺，另有由內政部推薦魚池鄉財團法人慈光山佛教基金會等。

內政部次長陳宗彥指出，今年獲獎團體中有31家是以捐款資助興辦公益慈善事業而獲表揚，捐資總額19億餘元，在捐助防疫物資、消防救護器材與補充偏鄉視訊資源等事務有最實惠的貢獻，另有21個宗教團體獲頒行政院「宗教公益深耕獎」，希望藉此拋磚引玉、串連更多宗教團體投入社會公益事務，讓台灣充滿更多溫暖、愛與感動。

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