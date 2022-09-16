控柯文哲黃珊珊栽贓中央擋疫苗　簡舒培提公文打臉：自導自演

▲簡舒培16日控柯文哲疫苗採購預算案自導自演。（資料照／記者李毓康攝）



實習記者李密／台北報導

去年台北市政府原編列28億預算採購疫苗，不過後來又請議會刪除預算。台北市長柯文哲、前台北副市長黃珊珊表示，衛福部當時以「已採購」為由勸阻，才會刪預算。對此，台北市議員簡舒培今（16）日公開中央與北市府公文內容，表示中央有請市府提供時程規劃、疫苗廠牌資料，怒轟柯文哲、黃珊珊惡意操作，栽贓中央。

▲簡舒培16日公布北市府疫苗採購預算案時間軸。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培 台北真速配，點圖放大）



日前柯文哲在臉書貼出CDC去年11月24日回覆台北市府的3頁公文，指控中央擋台北市自購疫苗。對此，簡舒培表示，去年的公文有5頁，被隱匿的最後一頁公文中，CDC白紙黑字寫明「另請貴府提供未來採購第三劑疫苗之廠牌及時程規劃供參」。

簡舒培同時指出，早在去年6月1日，北市府就曾發文詢問地方疫苗自購，6月9日CDC回文台北市，說明「貴府可委託廠商檢送完整資料向衛生福利部食品藥物管理署申請專案輸入許可」。

簡舒培表示，中央2次回文都告知北市府自購買疫苗的規範為何，完全沒有阻擋北市府自購疫苗，痛批柯文哲、黃珊珊為了選舉惡意隱匿公文，公布片面訊息惡意操作、栽贓中央，誤導社會大眾視聽。



另外，簡舒培也提到，去年疫苗嚴重缺貨時，有2位中國上海復星掮客，在台灣向各縣市政府兜售疫苗，去年6月提出要自購疫苗的南投縣、台東縣等縣市，疑似都是受到二位掮客遊說影響。而北市府去年提出自購疫苗的時間點，與其他縣市雷同，質疑柯文哲編列28億自購疫苗，是為了台北市民，還是為了配合中國復星掮客？



簡舒培說，目前台灣Covid-19疫苗一劑接種率為93.3%、第二劑接種率為87.2%, 第三劑追加劑接種率 72.7%，藍白陣營因自家台北市長候選人選情陷入拉扯膠著，分不清今夕是何夕，無視現況，惡意操作疫苗議題。

簡舒培認為，阻擋台灣購買疫苗的是中國，從來不是中央政府，喊話藍白陣營不要再製造仇恨對立，強調競選市長應聚焦在如何改善台北市民生活，提出對台北市民實際的政見，而不是靠假議題炒作聲量。

▼簡舒培公開中央與北市府往來公文內容。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培 台北真速配，點圖可放大）

