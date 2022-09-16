1歲男童紅眼檢出MIS-C　羅一鈞：累計132例「9月底恐再一波高峰」





▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內再增1例兒童重症MIS-C，是一名1歲男童，因發燒、紅眼、喉嚨紅腫被懷疑MIS-C收治住院，而目前為止已經累積132例MIS-C個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，這波疫情從8月中下旬開始，9月底可能又有一波兒童MIS-C高峰，提醒家長帶家中小朋友接種疫苗，減少MIS-C發生可達9成。





[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心9/16公布今年國內兒童(12歲以下)本土重症個案分析。（圖／指揮中心提供）

今日新增特殊重症為1起兒童MIS-C，羅一鈞說明，個案是1歲男童，沒有打疫苗，沒有慢性病史，未曾確診新冠，9/6開始持續發燒，家長自行快篩兩次都陰性，9/9就醫檢查有紅眼、喉嚨紅腫，醫院進行PCR檢驗陽性確診，Ct33.4，疑似近期曾感染，抽血顯示有發炎指數升高，診斷疑似MIS-C收住院，心臟超音波顯示有左側冠狀動脈擴大，使用免疫球蛋白等藥物治療，目前仍在一般病房住院中。

羅一鈞表示，目前統計12歲以下兒童重症達到211例，當中以MIS-C132例最多，重症個案當中近9成沒有接種過疫苗，且又以0~5歲幼兒占比最多達到67%，還是建議家長盡快帶孩子去打疫苗，對於重症包含腦炎、肺炎、染疫後MIS-C都有很好預防效果。

羅一鈞指出，這波以BA.5為主的疫情從8月中下旬開始，至今快一個月，已經接近疫情高峰，9月底到10月中可能是兒童出現MIS-C的高峰時期。

▲指揮中心9/16重申兒童MIS-C症狀及警訊。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞也再次提醒，孩童多系統炎症症候群，一般是感染後康復平均六周發生，但也有少數在六周以上才發生，一般致死率根據國外統計約為1～2%，而國內目前132例當中沒有死亡個案。

MIS-C發生年齡從0-19歲都有，但國內統計六成以上都是0~5歲幼兒，一般診斷條件為有新冠病毒感染、發燒超過三天，且出現相關病徵至少兩項，包含皮膚出疹，嚴重產生血壓偏低、心肌功能受損，像今天新增個案就有冠狀動脈異常等影響心臟，有時需要住到加護病房，抽血或者指數檢查會發現凝血功能異常或急性腸胃道症狀等。

▲指揮中心9/16重申兒童MIS-C症狀及警訊。（圖／指揮中心提供）