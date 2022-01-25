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陸30省今年GDP增長目標「全設5%以上」　海南定9%野心最大

▲海南海口世紀大橋。（圖／CFP）

▲海南海口世紀大橋。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸各省近期紛紛確定今年經濟增長目標。截至24日，除天津外的30省份都已公佈政府工作報告，GDP增長目標設定均在5％以上的水準，其中海南省設為9%，目標最高。相較於2021年，各省份今年GDP增長目標普遍下調，均為個位數。

▲▼顧客在海南三亞海棠灣免稅店購物。（圖／CFP）

▲據統計，去年海南離島免稅銷售額突破人民幣600億元。（圖／CFP）

據《中國新聞網》報導，在已公布資訊的30個省份中，有24個省將增長目標設定在5.5％以上的水準，多數集中在6％-7％之間。海南目標設定9%左右，位列第一。

數據顯示，2021年海南GDP年增11.2%，位列大陸全國第2名，近兩年平均增速則高居第1。此外，海南自由貿易港的紅利可望為當地發展再添發展動力。

在一線城市中，北京與上海在去年紛步入GDP4兆元級（人民幣，下同）城市。具體來看，北京去年GDP為4.02兆，增長8.5%；上海去年GDP達到4.32兆元，增長8.1%。不過在兼顧當前與長期的發展，對於2022年GDP預期目標，北京略為低調，設定為5%以上。上海設定在5.5%左右。

相較2021年GDP增長目標，多數省份2022年目標有所下調。30個省份GDP目標均為個位數，沒有一個達到兩位數。湖北省將2021年經濟增長目標設定在10％以上，今年則調整為7%，並表示「在實際工作中盡可能爭取最好的後果」。

財信證券首席經濟學家伍超明指出，2020年大陸GDP按年僅增長2.3％，基數明顯偏低，導致2021年GDP同比增速高達8.1％。但隨著低基數效應消退，2022年各地GDP增速目標有所下調，屬於正常的調整，並不代表經濟出現大幅回落。

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