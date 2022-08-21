中國經濟形勢　陸官方調查：71%經濟學家都覺得「差」

▲中國大陸第二季經濟成長率不到1%，要達成全年目標難度非常高。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局近日公布第二季中國百名經濟學家信心調查，結果顯示，有71%的經濟學家認為當前中國的經濟形勢是「差」，比上一季大幅成長42%。不過，對於未來6個月的中國經濟形勢，也有64%的經濟學家認為將「好轉」，比上一季高出34%。

第二季經濟學家信心指數為94.1，比上一季的5略低，其中，即期指數為32.4，明顯低於上季度（79.0），稍高於疫情嚴重的2020年一季度，表明經濟學家認為當前經濟形勢仍較為嚴峻。

預期指數為155.9，遠高於臨界值，比上季度（111.0）大幅回升，表明經濟學家對未來半年中國經濟恢復向好的預期較強。

從即期指數的構成看，71%的經濟學家認為當前中國經濟形勢為「差」，比重比上季度高42個百分點；25%認為「還可以」，比上季度低38個百分點；4%認為「好」，比上季度低4個百分點。

從預期指數的構成看，64%的經濟學家預期未來六個月中國經濟形勢為「好轉」，比重比上季度高34個百分點；28%預期「大致持平」、8%預期「變差」，分別比上季度下降23個和11個百分點。

對於未來六個月中國城鎮調查失業率走勢，38%的經濟學家預期「就業穩定」，比重比上季度降低19個百分點；37%預期「失業率上升」，比上季度降低5個百分點；25%預期「失業率下降」，比上季度提高24個百分點。