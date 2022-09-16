本土疫情連4日破4萬！王必勝：預計在下週三或下下週三達高峰

記者嚴云岑／台北報導

中秋連假後疫情回溫，本土病例連4日破4萬例，今日也有10縣市病例破千。指揮中心指揮官王必勝表示，根據模型推估，預計在下週三或下下週三會達到疫情高峰，邊境開放會在趨勢往下後才會實施，應該不會在10月初。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，本土疫情持續上升中，比起上週五增加2成左右，民眾該接種的疫苗防護措施還是要落實，境外移入病例數持平，與死亡比前一天少一點，但持續都在穩定狀態。

指揮中心表示，今日新增之41,430例本土病例，為19,028例男性、22,389例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(8,942例)，臺中市(5,294例)，臺北市(4,904例)，桃園市(4,455例)，高雄市(3,396例)，臺南市(2,500例)，彰化縣(1,892例)，新竹縣(1,251例)，屏東縣(1,121例)，苗栗縣(1,008例)，新竹市(984例)，宜蘭縣(971例)，雲林縣(894例)，基隆市(808例)，南投縣(748例)，花蓮縣(660例)，嘉義縣(582例)，嘉義市(371例)，臺東縣(326例)，金門縣(163例)，澎湖縣(142例)，連江縣(18例)。

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中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，今(2022)年採購之第一批Moderna次世代雙價疫苗80.4萬劑，將於今日晚間10時許抵達桃園國際機場，預計9月24日起配送各縣市政府，優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用。本批效期至2023年3月29日。

指揮中心指揮官王必勝強調，BA.1雙價疫苗是作為第三、四、五劑追加劑使用，與前一劑要間隔3個月。週一日本才通過EUA、週三新加坡通過EUA，是很新的疫苗，對於BA.2與BA.5也有保護作用，呼籲符合接種條件的是脆弱族群「不要等」；至於較年輕、且沒有潛在風險因子者，若願意等BA.5疫苗也可以，但相對有其風險存在。

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