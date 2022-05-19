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電動車預售無限期延後？恒大：量產時間從6月延至9月

▲恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

▲恆大「恆馳5」首輛車下線。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

恒大汽車旗下「恒馳5」電動車預計6月底前實現量產，並即將展開預售，但近日卻傳出預售將無限期推遲等消息，引起市場擔憂。對此，恒大18日深夜回應相關傳言，強調消息嚴重不實，但「恒馳5」原定量產時間必須推遲3個月。

恒大新能源汽車集團18晚間發出聲明，表示「今日，網上流傳有關『恒大汽車無限期推遲電動汽車預售』的市場消息嚴重不實。受疫情影響，恒馳 5 原定 2022 年 6 月 22 日量產時間調整為 2022 年 9 月 20 日，預售工作正常推進中。」

▲恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

恒大集團董事局主席許家印3月份主持召開「大幹三個月，實現恒馳5量產」動員大會時曾強調，「6月22日，一定要實現恒馳5的量產。」

根據陸媒《每日經濟新聞》報導，此前，一位接近恒大汽車的內部人士曾透露，恒大首款量產車恒馳5已在恒大汽車天津生產基地開始生產，按照規劃，新車計畫在今年第二季度內開啟預售。

該名內部人士還說，暫定是4、5月對恒馳5開啟預售，今年三季度完成上市並交付，不過，恒馳5具體開啟預售的時間，還需根據疫情情況，以及公司生產準備情況最終敲定，「但可以肯定的是，恒馳5一定能在今年第二季度內實現預售。」

▲恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

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