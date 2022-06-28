恆大遭海外公司提「清盤呈請」　聆訊時間定為8月31日

▲恆大接獲香港清盤呈請。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

傳出財困消息的中國恆大集團，接獲香港清盤呈請。據香港高等法院網站27日公告顯示，一間位於太平洋島國薩摩亞的公司提出呈請，要求高等法院頒令將其清盤。根據司法機構網頁顯示，案件排期至本年8月31日，在高等法院聆訊。

登記地址在薩摩亞的Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited，以債權人身分向中國恒大集團提出清盤呈請。

據《南方都市報》報導，港股清盤呈請的意思是，如果公司的負債過多，其債權人及/或公司成員可以入稟法院提出清盤呈請。清盤呈請提出後，法院將進行清盤呈請聆訊，最後法院會發出強制清盤令，頒令公司進行清盤。強制性清盤即是被債務人入稟法院追討債務而導致清盤。當債權人取得得值令後，公司會收到正式通知書需於21日內清還債項，若公司無法償還，債權人可向法院申請強制性清盤。

在正式上庭時若無人反對該公司之清盤申請，將由法院委任破產管理署擔任清盤人，若遇上了一些複雜的清盤事項，亦可聘請會計師處理。另外，上市公司比私人公司會有更多的規限，因上市公司同時接受聯交所及證監會的監管，如公司被入紙申請清盤，便需停止經營以防對股市造成太大的股價波動。

值得一提的是，6月20日，恆大曾發布復牌指引的公告。恆大在公告中表示，公司正在積極推進重組工作，預期將於7月底前公布初步重組方案。

除了債務重組，恆大復工復產保交樓的工作仍在推進中，據恆大集團5月5日召開的月度工作會議披露數據，恆大已實現562個保交樓項目正常施工、179個保交樓項目正在復工復產過程中，4月份實現銷售30.9億元人民幣的業績。