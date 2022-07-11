曬衣服驚見洗衣機「洗出5000元」！網笑翻：違反洗錢反制法了

▲洗衣機是必備家電。（圖／取自免費圖庫unsplash）



實習記者殷稚雅／綜合報導

洗衣機是家家戶戶必備的電器用品之一，曬完衣服時經常會在機器裡發現，忘了從口袋拿出來的發票或是零錢。近日就有一名男網友在臉書社團分享，洗完衣服時，在洗衣機內部發現的意外收穫。吸睛的畫面一出，隨即引發網友熱議。

該名男網友於10日在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，畫面中可見在剛取完衣物的洗衣機內部，散落著多張面額不等的鈔票，估算總金額可能高達5000元。做家事途中迎來的大豐收，讓原PO忍不住笑說這就是「洗衣服的好處」。貼文一出，引起網友的熱烈反響。

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▲網友分享的洗衣機內部。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社】●）

許多網友看到照片紛紛羨慕地表示，「哇！小費真多！我最多收到50元硬幣而已」、「我家的洗衣機永遠都只有攪爛的衛生紙」、「為什麼我都是撿到口罩？」也有網友有同感，表示「我曾經撈過一萬八，從此愛上曬衣服」、「我女兒自從洗衣服撿到100元，從此都自願洗衣服耶！」「所以我老公都自己洗自己曬，才能回收自己的錢」。也有網友猜測「應該是給洗衣服的另一半零用錢吧？真浪漫！」

還有網友分享「除了洗衣機有意外小確幸，客廳的沙發縫隙裡更是驚喜連連」。更有網友標記家人，說道「希望你把鈔票都放口袋」、「可以在口袋多放幾張嗎？我幫你洗衣服」、「什麼時候我洗衣服會有這個畫面出現？」意外的「洗錢事件」也讓許多人開玩笑表示「趕快通報洗錢防制中心」、「合法洗錢機」、「刑事警察局將此案列為洗錢案」。