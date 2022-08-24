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人民幣對美元連7個交易日貶值　專家：將繼續小幅貶值並雙向波動

▲▼ 人民幣,匯價,匯率。（圖／pixabay）

▲近期人民幣對美元連7個交易日貶值。（圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

人民幣對美元匯率在在岸和離岸市場連續重新整理近兩年創新低。綜合陸媒報導，自8月15日中期借貸便利（MLF）利率下調以來，人民幣對美元連續七個交易日連續走弱，人民幣對美元匯率昨23日在岸和離岸市場一度分別跌破6.86和6.88關口。

美元指數創20年新高、歐元對美元匯率逼近20年新低的背景下，人民幣對美元匯率的走勢近期引發市場格外關注。據了解，人民幣匯率短短7個交易日，人民幣對美元即期匯率從6.73一路開始走低，以8月23日6.8510的收盤價計，累計下跌超1.7%。

《澎湃新聞》指出截至8月23日間收盤，人民幣對美元即期匯率今年累計下跌超過了7.4%；人民幣對美元中間價今年累計下跌7.48%；更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率今年一度累計下跌近8%。

報導引述中國外匯投資研究院副院長趙慶明分析，「目前整個全球外匯市場呈現美元強、非美弱的格局，作為主要非美貨幣的人民幣，不可能獨善其身。」

他指出，「美元上漲有兩個原因，最主要原因是佔美元指數較大比重的歐元和日元太弱。」眼下歐元區的經濟基本面及預期都不佳，能源危機使得歐元區經濟進一步蒙上陰影，再加上高通脹和地緣政治風險相互疊加，在此背景下歐元上漲沒有動力。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，美金，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲大陸專家預估，貨幣持續寬鬆空間仍存在，中美利差對人民幣匯率的負面溢位效應尚未結束。（圖／pixabay）

趙慶明表示，「次要方面的原因則是美國經濟和美聯儲貨幣政策能夠支撐美元指數強勢，匯率是一個價格，相對歐洲，美國經濟的基本面是更好的，包括就業情況和製造業指標等都能對美元指數進行一定的支撐。」。

報導也引述中信證券聯席首席經濟學家明明在研報中分析，透過橫向對比中、日、歐三個經濟體的國際收支結構、以及縱向覆盤中美利差和人民幣匯率之間的關係，當前中美貨幣政策再分化，但中美利差倒掛加劇實際造成的資本流出壓力或較為有限。

他稱，「人民幣循著經濟基本面偏弱疊加中美貨幣政策分化的邏輯而有所走弱，其中經濟基本面的疲軟或更為主導。」

國泰君安大類資產配置研究團隊認為，「人民幣匯率階段性貶值。」在國內經濟動能不強、信貸疲弱環境下，人民幣小幅貶值有利於出口支撐，也是平衡國內外價格、釋放跨境金融壓力的有效措施。2022年末之前，人民幣匯率將繼續小幅貶值並雙向波動，預計落入6.7至7.0區間。

西部證券認為，人民幣貶值壓力有所加劇。考慮到美聯儲依然處於加息程序中，而大陸基本面修復的「預期差」尚待兌現，貨幣政策後續寬鬆的空間仍存，中美利差對人民幣匯率的負面溢位效應尚未結束。

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