「琉璃關公獎」首度現身　南警獎勵屢破刑案表現卓越員警

▲台南市警永康分局利用集會場合頒發琉璃關公及黑關公獎項，琉璃關公屬於黑關公進階版，必先獲得黑關公獎後，努力不懈偵破重大犯罪，才能獲該獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局15日利用集會場合頒發「琉璃關公」及「黑關公」獎項，琉璃關公屬於黑關公進階版，必先獲得黑關公獎後，努力不懈偵破重大犯罪，始有機會一窺琉璃關公之真面目。

這次獲得琉璃關公獎項者有偵查佐李阜韓、楊惠豪等二員，李員本年度偵破違反兩岸關係條例具社會矚目性案件、販毒案，業於4月十14獲頒黑關公獎，持續破獲兒少性剝削案、販毒案而累計達標。楊員榮獲台南地檢署2022年第2季緝毒績優人員、查獲改造槍枝及改造工廠、販毒案，已於7月21日獲頒黑關公獎，後續查獲大量非法爆竹煙火重大公安案件、販毒案等刑案，而獲得本次進階版獎項！偵查佐李阜韓、楊惠豪辦案態度積極，不因曾獲獎而自滿，仍持續偵破多起刑案，穩定轄區治安，顯為永康分局偵查刑案之翹楚，其正義形象如關公般深植人心，值得員警鼓勵及效仿。

再者，偵查隊榮獲黑關公獎項者計有3名，偵查佐蕭傑云榮獲本年度第58屆機關模範警察、查獲改造手槍及改造工具、破獲販毒等案；警員許勝瑋破獲販毒案、查獲詐欺車手；黃浩翔鑑識成績出色，紛紛獲警察局勘察採證績效評比第名及第2名。

同時，基層派出所亦不遑多讓，員警落實勤務，查獲各類刑案而榮獲黑關公獎者計3名，永康所警員林忠毅線上查獲多件毒品案、大灣所鄒逸修破獲販毒、職業賭場案。值得一提的是，復興所副所長翁紹殷身為基層幹部，積極任事，自5月份起至7月份間，偵破多件販毒案並抽絲剝繭，成功溯源毒品上游，有效淨化轄區治安，躋身本次受獎之列，深獲員警肯定。

永康分局長甘炎民表示，肯定同仁對於穩定轄區治安的辛勞與付出，關公的凜然正氣、忠義氣節，代表著警察維護治安的天職與決心，本次共有8名員警榮獲關公獎項，希望藉著關公的加持，讓員警更有信心打擊各項犯罪，維護地方治安，進而創造宜居的良善環境。