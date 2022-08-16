寶可夢粉絲快看！9款「大頭伸縮吊飾」超Q　袖珍面紙每包2元有找

▲7-11開賣9款超可愛的「寶可夢大頭伸縮吊飾」。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／綜合報導

寶可夢迷快看過來！就有超商一口氣祭出全新9款「寶可夢大頭伸縮吊飾」，有皮卡丘、胖丁、妙蛙種子等設計，掛在包包上可愛又實用，另外還有限定販售的「寶可夢袖珍面紙」，每款面紙包都有不同圖案，且搭配代收收據優惠，每包最低只要1.9元，超級划算。

7-11即日起至9/6止推出「卡通明星大聯萌」主題活動，其中有超Q「寶可夢大頭伸縮吊飾」，共有妙蛙種子、小火龍、百變怪、皮卡丘、傑尼龜、夢幻、耿鬼、胖丁及波加曼共9款造型，外觀是超可愛的大頭造型，可伸縮的拉環讓整體更方便使用。

▲憑代收收據購買「舒潔寶可夢袖珍面紙10抽26入」只要49元，換算下來每入只要1.9元。



▲7-11開賣「甘樂鮮果實軟糖－皮卡丘與波加曼」，共有5款夏日限定包裝。（圖／7-11提供）



7-11還限定販售「舒潔寶可夢袖珍面紙10抽26入」，原價每包99元，現在憑7-11代收收據可享全市場最低價每包49元，平均每入只要1.9元；「甘樂鮮果實軟糖－皮卡丘與波加曼」同樣為限定販售，夏日透明感5款包裝隨機出貨，每款可以吃到6種不同造型的軟糖，且即日起可享指定商品任選2件8折、3件77折優惠。

海尼根0.0零酒精玻璃瓶縮小了，驚喜變身僅剩7公分的迷你造型悠遊卡，且從瓶蓋、瓶身印刷可是近乎100％還原，更把瓶身升級，依據實際玻璃瓶製做為透明瓶身，只要嗶卡瞬間瓶身就會發亮放閃，創意滿分，即日起於PChome限量開放預購，提醒須搭配瓶裝零酒精一同購買，數量有限、售完不補。

▲海尼根0.0玻璃瓶悠遊卡開賣了 。（圖／海尼根提供，下同）

▲0.0玻璃瓶造型悠遊卡瓶身嗶卡就會發光放閃 。