　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

寶可夢粉絲快看！9款「大頭伸縮吊飾」超Q　袖珍面紙每包2元有找

▲▼寶可夢最新周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11開賣9款超可愛的「寶可夢大頭伸縮吊飾」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

寶可夢迷快看過來！就有超商一口氣祭出全新9款「寶可夢大頭伸縮吊飾」，有皮卡丘、胖丁、妙蛙種子等設計，掛在包包上可愛又實用，另外還有限定販售的「寶可夢袖珍面紙」，每款面紙包都有不同圖案，且搭配代收收據優惠，每包最低只要1.9元，超級划算。

7-11即日起至9/6止推出「卡通明星大聯萌」主題活動，其中有超Q「寶可夢大頭伸縮吊飾」，共有妙蛙種子、小火龍、百變怪、皮卡丘、傑尼龜、夢幻、耿鬼、胖丁及波加曼共9款造型，外觀是超可愛的大頭造型，可伸縮的拉環讓整體更方便使用。

▲▼寶可夢最新周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲憑代收收據購買「舒潔寶可夢袖珍面紙10抽26入」只要49元，換算下來每入只要1.9元。

▲▼寶可夢最新周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11開賣「甘樂鮮果實軟糖－皮卡丘與波加曼」，共有5款夏日限定包裝。（圖／7-11提供）

7-11還限定販售「舒潔寶可夢袖珍面紙10抽26入」，原價每包99元，現在憑7-11代收收據可享全市場最低價每包49元，平均每入只要1.9元；「甘樂鮮果實軟糖－皮卡丘與波加曼」同樣為限定販售，夏日透明感5款包裝隨機出貨，每款可以吃到6種不同造型的軟糖，且即日起可享指定商品任選2件8折、3件77折優惠。

海尼根0.0零酒精玻璃瓶縮小了，驚喜變身僅剩7公分的迷你造型悠遊卡，且從瓶蓋、瓶身印刷可是近乎100％還原，更把瓶身升級，依據實際玻璃瓶製做為透明瓶身，只要嗶卡瞬間瓶身就會發亮放閃，創意滿分，即日起於PChome限量開放預購，提醒須搭配瓶裝零酒精一同購買，數量有限、售完不補。

▲▼海尼根0.0玻璃瓶造型悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲海尼根0.0玻璃瓶悠遊卡開賣了 。（圖／海尼根提供，下同）

▲▼海尼根0.0玻璃瓶造型悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲0.0玻璃瓶造型悠遊卡瓶身嗶卡就會發光放閃 。

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了
一夜幾次才正常？最美博士曝「極限警訊」恐釀4下場
遭外交部抹黑　Bump嘆「受夠了」宣布詐騙解碼停更
新竹警上門搜索3砸車惡煞　驚見「20歲女遭拘禁」準備賣去泰國

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

假粉絲、假評論網軍氾濫　蝦皮新禁令不准賣「帶風向」商品

黃偉哲力推、王令麟送回饋　東森農場40分鐘賣出3萬2千顆「爆漿多汁」麻豆文旦

超商最新「百變金剛販賣機」登場！咖啡、熱便當通通有　還能先預訂

【廣編】麗彤生醫醇耀妍聯名帕米貝可蝴蝶酥打造中秋限定禮盒

邊吃邊賞月！中秋限定「起司炭燒牛比薩」　還加了蛋沙拉、地瓜泥

業界首創「噴的光速瘦瘦針」！只要餐前噴　7天怒甩4公斤！

韓流第2彈！麥當勞最新「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」來了　還帶有蒜香

優惠碼先收！麥當勞「10塊雞塊、中杯那堤買1送1」爽吃42天

轉運小偏方金有效！快把好運吃下肚　身心靈都滿足想要什麼都筷快來！

寶可夢粉絲快看！9款「大頭伸縮吊飾」超Q　袖珍面紙每包2元有找

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

假粉絲、假評論網軍氾濫　蝦皮新禁令不准賣「帶風向」商品

黃偉哲力推、王令麟送回饋　東森農場40分鐘賣出3萬2千顆「爆漿多汁」麻豆文旦

超商最新「百變金剛販賣機」登場！咖啡、熱便當通通有　還能先預訂

【廣編】麗彤生醫醇耀妍聯名帕米貝可蝴蝶酥打造中秋限定禮盒

邊吃邊賞月！中秋限定「起司炭燒牛比薩」　還加了蛋沙拉、地瓜泥

業界首創「噴的光速瘦瘦針」！只要餐前噴　7天怒甩4公斤！

韓流第2彈！麥當勞最新「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」來了　還帶有蒜香

優惠碼先收！麥當勞「10塊雞塊、中杯那堤買1送1」爽吃42天

轉運小偏方金有效！快把好運吃下肚　身心靈都滿足想要什麼都筷快來！

寶可夢粉絲快看！9款「大頭伸縮吊飾」超Q　袖珍面紙每包2元有找

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

寶齡「BA.5快篩」臨床ing、腎臟新藥分潤挹注　全年EPS可望破5元！

成晉火熱4安差點出老千　曾總認8局改記失誤「安打成分高」

福特限量推出1966台復古版Bronco！輪圈、車頂採牛津白塗裝更對味

視網膜反整詐騙電話！　逼問「喜歡香菜？九層塔？」對方崩潰

古天樂被傳因「票房太慘」淚灑戲院！　親現身還原現場澄清

奎丁揭捨棄直播主高薪原因　挨酸「在賣的」怒回擊：我問心無愧

「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉

網友私訊想當演員！GINO：要確定餒　揭「1天拍22小時」行程操爆

內心喊話「一場要比一場好」　陳柏豪勇奪首場先發勝

小船遭座頭鯨跳起重擊　船頭被撞狂搖晃險翻覆

消費熱門新聞

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

超商限時9天6大咖啡下殺65折起

麥當勞雞塊、那堤買1送1爽吃42天

業界首創噴的光速瘦瘦針只餐前噴

7公分海尼根0.0玻璃瓶悠遊卡開賣

網爭論水餃醬油哪款最搭　「這品牌」最多人推

海芬大推HOLA夏出清1折還不買爆

超商開賣林聰明沙茶月餅、爆漿流心酥

寶可夢面紙每包2元有找還有大頭吊飾

2大超商「3C回收價」比一比！

麥當勞最新「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」來了

超商限時3天「極選拿鐵買1送1」

中秋限定「起司炭燒牛比薩」開吃

超商「百變金剛販賣機」有咖啡、便當

更多熱門

相關新聞

超商開賣林聰明沙茶月餅、爆漿流心酥

超商開賣林聰明沙茶月餅、爆漿流心酥

下個月就要迎來中秋節了，還沒想好送什麼禮嗎？就有超商首次開賣「鳳凰流心酥」，一口擁有酥脆、綿密、爆漿3種口感，另外還有獨家「林聰明沙茶月餅禮盒」，林聰明沙茶搭配綠豆沙、魚鬆打造超療癒美味，今年一定都要吃到，且9/10前購買中秋指定品項可享任選第2件9折。

超商最新「燕麥奶奶酪」加黑糖海鹽

超商最新「燕麥奶奶酪」加黑糖海鹽

超商獨賣！「墨西哥奶油玉米」超邪惡

超商獨賣！「墨西哥奶油玉米」超邪惡

超商獨家！這款「國民零食」放大了

超商獨家！這款「國民零食」放大了

超商「御飯糰新品」份量增加！

超商「御飯糰新品」份量增加！

關鍵字：

超商新品周邊寶可夢超商零食面紙超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面