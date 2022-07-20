超商獨家！「航海王1000集紀念周邊」來了　還有限量公仔500元有找

▲7-11首次推出航海王工具箱，可多用途使用，另外還有LED多功能手電筒。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

航海王粉絲快看過來！就有超商攜手日本經典動漫《航海王》推出14款1000集系列紀念周邊，使用魯夫、喬巴、娜美等人氣角色，打造折疊椅、安全帽、吸水大毛巾等實用周邊，同步還有5款限量航海王系列公仔預購，每款只要469元，粉絲絕對不能錯過。

7-11全店「航海王1000集紀念航道冒險精品集點送」將於7/27起開跑，推出14款實用商品，包括露營必備的「鋁合金折疊桌」（2款）及「紀念折疊椅」（2款），以及首次推出可分層收納，方便拿取物品的「工具箱」，也可當小物收納箱、玩具箱、文具箱或零食箱；「LED多功能手電筒」有暖/白/閃爍多功能，具磁吸設計，可吸附於車廂露營鐵架當照明或警示燈。

▲鋁合金折疊桌輕巧好攜帶。



▲滑板有魯夫、喬巴共2款設計；投影發傘也有2款，傘把還有投影燈照明功能。（圖／記者周姈姈攝，下同）



外出系列則有能享受滑行快感的「滑板」，共有魯夫、喬巴2款經典角色設計；另還有可當毛毯或浴巾使用的「吸水大毛巾」（2款），舒適面料，觸感柔軟；雨天外出必備的「投影發傘」（2款），104公分大傘面，傘把具投影燈照明效果超酷炫；以及機車族必敗的「安全帽+後背袋組」（2款），戴出門超吸睛。

另外還有加碼好康，凡預購8/12前取貨之工具箱或魯夫款安全帽，隨商品加贈即將於8/19上映的《航海王劇場版：紅髮歌姬》電影票全票買1送1優惠券1張，而為了讓粉絲快速收藏周邊，7-11將於7/27下午3點起至7/28止祭出限時2天「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購。

▲8/12前取貨魯夫款安全帽可獲得《航海王劇場版：紅髮歌姬》電影票全票買1送1優惠券1張。



除了一系列周邊之外，7-11還推出航海王系列公仔特別企劃預購，自7/27上午11點起開搶， 預購限量公仔469元/款，包括DXF THE GRANDLINE MEN和之國vol.11魯夫、KING OF ARTIST哥爾·D·羅傑(站立款)、MANHOOD哥爾·D·羅傑(揮刀款)、MANHOOD白鬍子艾德華·紐蓋特以及KING OF ARTIST光月御田共5款。

▲7/27上午11點起，7-11還要開賣5款限量航海王公仔。



IKEA針對會員推出新活動，即日起至7／31止，只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡參加集點活動，每天「不限金額消費」可獲得1點，3款限量萌禮全部很有看頭，包含集滿2點就能兌換的「IKEA黃色購物袋造型零錢包」，將經典IKEA購物袋縮小，搭配藍黃配色與IKEA標誌刺繡提把，還有貼心吊鍊設計能掛在包包上當小掛飾。

▲IKEA黃色購物袋變身超可愛迷你零錢包。（圖／IKEA提供，下同）



▲IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡，掛在包包上超吸睛。

集滿3點則能換到造型零錢包，加上因疫情特別設計的「IKEA獨家設計卡片噴霧瓶」，噴霧瓶上印有可愛有活力的IKEA人氣小熊，還有掛鉤設計方便隨身攜帶，想到時噴一噴，清潔雙手好容易。集滿5點就能將全3款萌禮一起帶回家，除了上述2款之外，還有人氣BLÅHAJ鯊魚等比縮小的「IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡」。