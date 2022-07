超商獨家！「航海王1000集紀念周邊」來了　還有限量公仔500元有找

▲7-11首次推出航海王工具箱,可多用途使用,另外還有LED多功能手電筒。(圖/7-11提供,下同)



記者周姈姈/台北報導

航海王粉絲快看過來!就有超商攜手日本經典動漫《航海王》推出14款1000集系列紀念周邊,使用魯夫、喬巴、娜美等人氣角色,打造折疊椅、安全帽、吸水大毛巾等實用周邊,同步還有5款限量航海王系列公仔預購,每款只要469元,粉絲絕對不能錯過。

7-11全店「航海王1000集紀念航道冒險精品集點送」將於7/27起開跑,推出14款實用商品,包括露營必備的「鋁合金折疊桌」(2款)及「紀念折疊椅」(2款),以及首次推出可分層收納,方便拿取物品的「工具箱」,也可當小物收納箱、玩具箱、文具箱或零食箱;「LED多功能手電筒」有暖/白/閃爍多功能,具磁吸設計,可吸附於車廂露營鐵架當照明或警示燈。

▲鋁合金折疊桌輕巧好攜帶。



▲滑板有魯夫、喬巴共2款設計;投影發傘也有2款,傘把還有投影燈照明功能。(圖/記者周姈姈攝,下同)



外出系列則有能享受滑行快感的「滑板」,共有魯夫、喬巴2款經典角色設計;另還有可當毛毯或浴巾使用的「吸水大毛巾」(2款),舒適面料,觸感柔軟;雨天外出必備的「投影發傘」(2款),104公分大傘面,傘把具投影燈照明效果超酷炫;以及機車族必敗的「安全帽+後背袋組」(2款),戴出門超吸睛。

另外還有加碼好康,凡預購8/12前取貨之工具箱或魯夫款安全帽,隨商品加贈即將於8/19上映的《航海王劇場版:紅髮歌姬》電影票全票買1送1優惠券1張,而為了讓粉絲快速收藏周邊,7-11將於7/27下午3點起至7/28止祭出限時2天「門市快閃購」活動,消費不限金額,結帳時只要報手機號碼就可直接加購。

▲8/12前取貨魯夫款安全帽可獲得《航海王劇場版:紅髮歌姬》電影票全票買1送1優惠券1張。



除了一系列周邊之外,7-11還推出航海王系列公仔特別企劃預購,自7/27上午11點起開搶, 預購限量公仔469元/款,包括DXF THE GRANDLINE MEN和之國vol.11魯夫、KING OF ARTIST哥爾·D·羅傑(站立款)、MANHOOD哥爾·D·羅傑(揮刀款)、MANHOOD白鬍子艾德華·紐蓋特以及KING OF ARTIST光月御田共5款。

▲7/27上午11點起,7-11還要開賣5款限量航海王公仔。



IKEA針對會員推出新活動,即日起至7/31止,只要加入IKEA LINE官方帳號,並升級數位宜家卡參加集點活動,每天「不限金額消費」可獲得1點,3款限量萌禮全部很有看頭,包含集滿2點就能兌換的「IKEA黃色購物袋造型零錢包」,將經典IKEA購物袋縮小,搭配藍黃配色與IKEA標誌刺繡提把,還有貼心吊鍊設計能掛在包包上當小掛飾。

▲IKEA黃色購物袋變身超可愛迷你零錢包。(圖/IKEA提供,下同)



▲IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡,掛在包包上超吸睛。

集滿3點則能換到造型零錢包,加上因疫情特別設計的「IKEA獨家設計卡片噴霧瓶」,噴霧瓶上印有可愛有活力的IKEA人氣小熊,還有掛鉤設計方便隨身攜帶,想到時噴一噴,清潔雙手好容易。集滿5點就能將全3款萌禮一起帶回家,除了上述2款之外,還有人氣BLÅHAJ鯊魚等比縮小的「IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡」。