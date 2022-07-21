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航海迷衝了！最新「航海王環保限量周邊」一次看　喬巴大頭杯超Q

▲▼航海王最新周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲航海王最新環保系列周邊來了，將於7-11開放預購。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

海賊迷沒收真的會後悔！就有超商將於7/20、7/25開放預購「航海王限量環保周邊」，首推聚會必備的「熱炒杯」，共有3組造型可選，喜愛喬巴的你一定要收「喬巴造型冰杯」，杯蓋竟是超可愛的喬巴大頭設計，拿出手就是全場焦點。

7-11門市ibon預購將於7/20上午11點起開賣限量航海王周邊，其中有超可愛的「造型杯墊」，共有3款設計；「熱炒杯」共有3種組合可挑選，分為魯夫＋騙人布、喬巴＋娜美以及索隆＋香吉士，若想一次收集全套可選「熱炒杯套組」；「雙入袋包」有保溫保冷袋加上果凍包，可分開購買也可組合，3種用法超方便。

▲▼航海王最新周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲熱炒杯有3組可選，也可一次買整套。

▲▼航海王最新周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲雙層隨行杯附杯套、吸管；造型杯墊有魯夫大頭設計超可愛。

7/25上午11點起ibon預購則要開賣限量航海王環保周邊，這次有「喬巴造型保冰杯」，可裝900ml超大容量，搭配喬巴立體大頭杯蓋超可愛；「雙層隨行杯」內容量為650ml，附杯套及吸管，外出可搭配具保溫保冷功能的「飲料提袋」，環保杯配備一次擁有。另還有仿皮革材質的「多功能提袋」，共有櫻花喬巴、魯夫喬巴以及文字喬巴3款設計，堅固又耐用。

▲▼航海王最新周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲喬巴造型保冰杯有藍、粉、黑可選。

▲▼航海王最新周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲飲料提袋也分為藍、粉、黑，可搭配雙層隨行杯使用。

▲▼航海王最新周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲雙入袋包可分開購買，共有3種使用方式。

▲▼航海王最新周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲多功能提袋。

麥當勞推出全新「皮卡丘置物盒」，完整還原坐姿的皮卡丘造型，搭配招牌笑容，可愛爆表，並特意設計提把可以提著走，背後更有收納空間可以放置小物，超級欠收，即日起至8/16止於全門市限時開賣或售完為止，每人每次限購2個，可消費套餐加購399元或以429元單買入手，提醒歡樂送、McCafe’專屬櫃台、數位自助點餐機、點心站及部分餐廳不販售。

▲▼麥當勞皮卡丘置物籃 。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞開賣皮卡丘置物籃盒。（圖／記者蕭筠攝）

另，這次還有寶可夢限定包裝，在分享盒、中杯冷飲上通通看得到皮卡丘、快龍、伊布還有超夢的可愛身影，即日起正式換裝，至包裝用完為止。

▲▼麥當勞開賣皮卡丘置物盒。（圖／業者提供）

▲▼分享盒、飲料杯也換上超療癒寶可夢包裝。（圖／麥當勞提供）

▲▼麥當勞開賣皮卡丘置物盒。（圖／業者提供）

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