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大潤發邀「天王天后」下凡開唱！Ｑ版插畫萌翻信眾「翻唱神曲」挑戰3萬元大獎

▲▼(業配)大潤發中元節宣傳。（圖／記者李毓康攝）

▲中元普渡需要的供品與普旗、祭拜文疏等，現在在大潤發就能一次買齊。（圖／記者李毓康攝，下同）

消費中心／綜合報導

歷經2年多反覆的疫情，不僅生活模式改變，心情也不免受到影響。這時人們需要的不只防疫，同樣也需要心靈上的寄託！尤其又即將迎接國人最重視的農曆7月中元普渡，無法一一拜謝神佛、普渡好兄弟，該怎麼辦？

好加在，疫情以來持續為民眾推出「幫你拜」的大潤發，今年也不缺席，不僅普渡箱選項比去年還澎湃，還有「黃金媽祖」可抽。令人驚喜的是，今年大潤發還把神界的「天王天后」全部邀請下凡推出《平安神曲》，期盼在這個時候攜手神明星，一起用歌聲守護台灣。虔誠祈福的寓意配上溫暖可愛的插畫，看著熟悉的媽祖、義民爺、地藏王菩薩、北極玄天上帝、武財神和觀世音菩薩，一個個變成Ｑ版人物，民眾的心也被一舉擄獲，直呼：「也太可愛！」

▲▼中元,普渡,好兄弟,神明,幫你拜,宮廟,大潤發,黃金,媽祖。（圖／擷取自《平安神曲》影片）

▲▼由神明星組團開唱的《平安神曲》，和大潤發一起陪伴在所有民眾身旁，詞曲也透露出帶有希望的正向力量！（圖／擷取自《平安神曲》影片）

▲▼中元,普渡,好兄弟,神明,幫你拜,宮廟,大潤發,黃金,媽祖。（圖／擷取自《平安神曲》影片）

細聽歌詞，是不是覺得每句都有些熟悉？沒錯，就是因為大潤發《平安神曲》的卡司陣容強大，團隊還特別到各大宮廟，像是北港朝天宮、旗山天后宮、員林衡文宮等地求籤詩，將眾神明的籤詩轉化為安定動人的歌詞，希望這首《平安神曲》能在疫情中給予信眾指引與方向，「為你點亮前方星光／一路守護你前行 ／直到幸福目的地」。也想加入這群神明星的K歌＋祈福行列嗎？大潤發同時發起「神曲Cover大賽」，即日起～8/12（五）在大潤發FB粉絲專頁活動貼文下載卡拉帶，不限演唱形式，只要重新詮釋cover出專屬於你的《平安神曲》，就有機會被專業評審選為最高3萬元大潤發即享卷的得主，吸讚最多的人氣王還能獲得金黑瑪瑙手鏈，希望愈多人參加、愈能把正能量傳遞給每位信眾。

▲▼(業配)大潤發中元節宣傳。（圖／記者李毓康攝）

▲消費過程中若得到零錢，還可與大潤發一起為弱勢兒少盡一份力，為他們募足師資、餐費、房租與生活設備。

除了創意滿分的中元平安神曲活動，今年普渡箱款式也比往年更多元，以399元經濟價到999元不等的「供品箱」，一箱買回家就能拜，讓上班族不用煩惱要款什麼才齊全，！此外，以往最受歡迎的「幫你拜」服務，這次大潤發也會統一帶著「幫你拜」服務前進各地知名宮廟，有所求的信眾，更要好好把握這次的報名時間。即日起～8/05（五）只要有參加幫拜活動，就可得到「神明星隨身噴霧瓶」周邊商品，接下來只要在特定時間，上線參與線上直播，就能把自己的心意傳達給神明和好兄弟，不因疫情或忙碌的工作而耽誤一年一度的慶讚中元。

▲▼(業配)大潤發中元節宣傳。（圖／記者李毓康攝）

▲此次的「普渡供品箱」共有399元經濟價到999元不等可選（左列），「幫你拜」服務另有更澎湃的「中元普渡福氣箱」和「普渡植福好拜箱」（右列），還加碼贈送「神明星隨身噴霧瓶」。

以「普渡箱＋幫你拜」為民眾省下時間的大潤發，還要再幫會員省荷包！每年中元普渡準備下來，不免都要花掉2張藍色小朋友，今年大潤發繼續大撒「9折現金抵用券」，特別回饋給單筆消費滿2,000元的會員，7/29～7/31、8/5～8/11兩波時間發送（每波活動期間每人每卡限領一次），會員獨享的優惠，說什麼都要把握一波。

▲▼(業配)大潤發中元節宣傳。（圖／記者李毓康攝）

▲7/29～7/31、8/5～8/11，會員獨享單筆消費滿2,000元送「9折現金抵用券」優惠。

不是會員也沒關係，大方的大潤發今年也驚喜推出「1買2登3抽獎」活動，即日起～8/17（三）只要在大潤發全台門市，單筆滿千就能登錄發票一次，滿兩千可登錄兩次，以此類推，單張發票最多有三次登錄機會，全台共會抽10位幸運兒，把純金打造的黃金媽祖項鍊帶回家，保庇全家人。

▲▼(業配)大潤發中元節宣傳。（圖／記者李毓康攝）

▲▼今年中元普渡前夕，賣場處處可見Ｑ版的神明插畫，標示清楚的拜拜專區，也很方便民眾就雜貨、飲品、素食甚至生鮮等需求採買。

▲▼(業配)大潤發中元節宣傳。（圖／記者李毓康攝）

▲▼(業配)大潤發中元節宣傳。（圖／記者李毓康攝）

疫情雖然造成一定程度的不便，但腦筋動得快的業者，反而能關注到消費者需求，提供更貼心細緻的服務。無論是傳好好的普渡供品箱、幫你拜服務，以及各種省荷包優惠，最重要的仍是陪伴民眾重拾疫情前的希望與正能量，此次透過難得的《平安神曲》，不僅要幫眾人打氣，更是大潤發想為所有消費者獻上的寶貴祝福。

更多詳情請見大潤發官網與FB粉絲專頁。
大潤發官網：https://news.rt-mart.com.tw/main/1-5299
大潤發FB粉絲團：https://zh-tw.facebook.com/rtmart.tw
 

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