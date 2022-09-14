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大陸 大陸焦點 特派現場

男明星嫖娼很常見？　名作家2點分析：答案和你想的不一樣

李易峰嫖娼被逮，知名作家分析背後原因。（圖／翻攝自李易峰微博）

▲李易峰嫖娼被逮，知名作家分析背後原因。（圖／翻攝自李易峰微博）

圖文／CTWANT

大陸男星李易峰因演出多部電視劇走紅，一直是演藝圈的優質男神，然而近日卻爆出嫖娼被逮，正面形象一系全毀，黑歷史也一一曝光。外界便好奇，藝人有了名氣後，仰慕者應該很多，卻為何還是選擇嫖娼。對此，大陸知名作家李岳亮便做出分析，答案出乎意料。

李月亮在微博指出，男明星嫖娼，可能是一個十分常見的選擇，站在他們的角度看，為何不好好找個女友？一個原因是有些公司不贊成藝人談戀愛，而最主要的因素是，他們不滿足於只有一個女性伴侶，像是​羅志祥前女友周揚青、王全安老婆張雨綺，都屬於頂級大美女，也擋不住他們在外拈花惹草，「男明星不同，​他們有強大的能力，可以得到更多，身邊又鶯鶯燕燕纏繞，​你非讓他老老實實安守一人，確實需要超人的定力」。

其次，男明星有很多仰慕者，許多人做夢都希望可以親近，「​他們要是想，還不扒拉著挑，何必要去嫖？」李月亮表示，仔細一想就知道行不通，「​仰慕者對你情深義重，沒見過面都能為你赴湯蹈火，​這要是上了床，那還了得，​你這邊想一睡了之，她那邊卻情難自拔」，得花多大的精力去善後，因此明星不敢輕易招惹粉絲，「​女友不夠、粉絲不行，那麼能解決生理需求的，基本就只剩陌生人了」。

​最後，李月亮提到，從古至今無論嫖娼合法還是非法，其實一直都存在，從來沒斷過，說明性確實是人類的一個剛性需求，越是如此就得越謹慎，話鋒一轉，她認為也許某天人類文明到了極高的程度，絕大部分人都足夠理性，有很強大的自制力，不會在低級慾望裡沉淪，嫖娼就能像是出去吃飯一樣合法，「但真的會有那麼一天嗎？反正…我是不信的」。

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