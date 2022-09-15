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堅持不換iPhone！他曝「1原因」太誠實　果粉也服了：我要跳安卓

▲「2021企業品牌聲望大調查」活動開跑囉，快來為喜歡的品牌應援，10支「iPhone 13」等你來抽。（圖／記者楊佩珊攝）

▲原PO不用iPhone。（示意圖／記者楊佩珊攝）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone和安卓手機各有支持者，網路上也常見相關話題。近日就有不少網友討論起不換蘋果手機的主因？其中一名網友則公開超誠實的原因，直言他絕對不會背棄「我弟弟」。而底下網友則狂推，「推你的理由正當」、「有道理，真男人」。

這名網友在PTT的MobileComm板上回文，提到他其實覺得蘋果的系統性能大贏安卓，但他還是不會換iPhone，因為iOS沒有也不能裝黃色遊戲，這就是他如今堅持使用安卓手機的唯一原因。

原PO更直呼，就算手機性能再好，只要不能做「黃色」的事情就不買，他絕對不會背棄「我弟弟」。

▲▼蘋果iPhone 14。（圖／路透）

▲iPhone 14。（圖／路透）

貼文曝光後，底下一票網友狂讚，「看得我都想跳安卓了」、「太真實了，我要跳安卓」、「這才是每個用安卓男性的心聲」、「安卓跳蘋果唯一不習慣的就是這個」、「確實，連弟弟都照顧不了，還算個男人嗎」、「文案就是要這樣寫，簡單而誠懇」、「果粉推你一個」、「這點的確讓人團結」、「男人的快樂就是這麼樸實無華」、「說得太好了，真的想念那些遊戲啊」。

由於先前也還有好幾篇系列討論文，因此也有網友回應，「看了這麼多篇，一堆有夠牽強的理由，你這篇堅持最有道理」、「安卓每人都發文講理由，但是獲得共鳴都不多，唯獨你這一篇最真誠」、「看這一系列，只有這一篇說服大家」。

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