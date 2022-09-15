柯文哲疑諷黑熊學院義和團　林飛帆：喊口號掩蓋求和主張

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲拒簽「不投降承諾書」，並疑似暗指「黑熊學院」是義和團，引發討論。對此，民進黨副秘書長林飛帆15日表示，不用動輒將民間和政府努力的事情扭曲成「喊口號」來掩蓋自己的求和主張，建立民間社區防衛的韌性，是為了抵抗中國侵略，這也是為什麼特定力量竭盡所能的抹黑、醜化他們。

林飛帆今天表示，保護國家不受侵犯從來就不只是軍人的事，每個平民都可以擔負起角色，這就是黑熊學院、壯闊台灣協會等組織在做的事情，讓每一個人，不分年齡、性別、無論有無軍人背景，都能夠有強韌的防衛意志，辨識訊息真偽，保護自己和協助他人，成為彼此後盾的能力，以及了解面對侵略威脅時，自己可以做的事情，建立民間社區防衛的韌性，這些都是抵抗中國侵略，保護台灣的「實質準備」，也是為什麼有一股特定的力量要竭盡所能抹黑他們、醜化他們的原因。

林飛帆表示，保台是不是一定要抗中？其實不用在文字遊戲上爭辯，因為問題的本質是：中共對台軍事威脅加劇，加大經濟脅迫、外交施壓、加速軍事侵略併吞的進程，片面破壞區域現狀，才會有保台的議題；當今絕大多數世界民主國家都開始調整對中政策，把中國視為國際秩序和平穩定的威脅，同時也把台灣當作民主以及區域和平穩定的堅實盟友。

林飛帆舉例，今天美國參議院外交委員會也將攸關台灣重大的「台灣政策法（Taiwan Policy Act）」送出外委會，規定將在4年內提供45億美元無償的對台軍事融資援助，也要加速軍備轉移台灣的進程，提升台灣防衛能力，並針對升級侵略行動、破壞台海和平的中國官員予以制裁的權利，一旦後續程序完備，在美國國會通過，將會是美國對台政策的巨幅改變。

對於政府這幾年做了什麼事，林飛帆細數，第一，政府毫無猶豫的堅定深化與民主盟邦的實質合作，沒有在威權與民主陣營間左右搖擺，也因此獲得盟友肯定及信任；第二、政府自2016年以來啟動國防自主、國防改革的整備工作、提升國防預算，明年度預算甚至將增加13.9％；第三、民間社會也開啟民防和心防訓練與整備，讓一般民眾了解在侵略發生時民眾可以扮演的協防角色。