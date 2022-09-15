美雷根號航母再出航！打擊群急重返亞太　日媒：航向南韓釜山

▲美國雷根號航母。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）於上個月19日返回日本橫須賀港後，打擊群於12日再度出航。日媒消息指出，受到台海緊張局勢影響，雷根號可能會長期執行航海任務；據了解，雷根號目前正航向南韓釜山，預計會在本月下旬抵達，這將是睽違5年再度有美國航空母艦停靠南韓。

根據《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，雷根號航母打擊群8月19日返抵日本神奈川橫須賀港，短短三周後又在12日再度出航，指揮官戈德哈默（Fred Goldhammer）上校在新聞稿中表示，「由於船員的出色表現，我們完成了定期的維護，確保我們隨時準備好能在接到通知時迅速做出反應。」

USS Ronald Reagan

departed today portYokosuka

(move)…

アメリカ原子力空母ロナルドレーガン

今日、横須賀基地出を向しました。



ご安航をお祈りします。

I wish you a pleasant voyage pic.twitter.com/DmLKqjhZ5A — 照れグラフ (@siroidennkisut1) September 12, 2022

雷根號打擊群陣容包含巡洋軍艦昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）、伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold DDG-65）與貝瑞號（USS Barry），第七艦隊發言人基利（Joe Keiley）表示，打擊群將繼續和盟友及伙伴合作，「促進基於規則的國際秩序。」不過他未提到更多雷根號打擊群的出航任務細節。

日本《共同社》指出，在台海緊張局勢、北韓核武試驗威脅的影響之下，雷根號可能會長期執行航海任務。還有消息人士指出，目前雷根號正朝南韓方向航行，預計月底會抵達釜山，這將是睽違5年再度有美國航空母艦停靠南韓。美韓兩國正討論是否要讓雷根號加入，再次舉行聯合軍演，以因應北韓可能進行的第7次核武試驗。

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