蘋果直營店「排隊2小時」等不到結帳！他PO現場照傻眼　果粉曝原因

記者施怡妏／綜合報導

一名網友昨（15）日到信義A13 Apple直營店購物，打算現場看尺寸買新的平板，順便折抵原本的舊機，怎料現場人潮滿滿，排隊等了2個小時還沒輪到他結帳，讓他很傻眼，隔壁預約取貨的人也是排到崩潰，奉勸大家買蘋果的商品在網路買就好，現場排隊很浪費時間，貼文曝光後，掀起網友討論。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文，昨日晚上到蘋果直營店回收舊機買新平板，怎料排隊結帳等了2小時，前面還有10位客人，後面則有30位客人在等待，「不知為啥結帳要這麼久，隔壁預約取貨的也是排到崩潰」，建議大家買蘋果商品在網路買，現場排隊很浪費時間。

他坦言，平常都是網路上訂購，是因為要看尺寸以及回收換購，才會到現場，「原來在店裡這種結帳速度是正常的嗎？」他也強調，這些排隊人潮都是單純結帳，與買iPhone 14毫無關係。後來原PO結帳時順便詢問店員，對方表示「今日人潮特別多，剛好又遇到很多同事請病假，所以忙不過來」。

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貼文曝光後，網友提到，店員會詳細解說與確認，因此服務每位顧客都需要花較多時間，「回收舊手機檢查比較詳細算合理，他們也怕收到有問題的吧」、「光掏錢，刷卡都要時間，還有確認商品」、「平常去101結帳就慢了啊，因為他們還會跟你解說跟確認一些事情」、「有去現場買過他們結帳已經很快了，一定是一堆人在那邊問東問西設定的問題」、「因為都是1對1，服務品質很好，會把客人服務到最好」。

▲許多民眾排隊等結帳。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

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