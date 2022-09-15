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小琉球「海洋教育嘉年華」　落實海洋生態生動有趣

▲國立科學工藝博物館在琉球國中舉辦「海洋教育嘉年華巡迴活動」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲國立科學工藝博物館在琉球國中舉辦「海洋教育嘉年華巡迴活動」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為增進民眾認識海洋及推廣所屬海洋驛站，海洋委員會海巡署南部分署9月15至23日期間，配合國立科學工藝博物館在屏東縣立琉球國中辦理海洋教育嘉年華活動，提供在地學校師生精心安排的攤位體驗，期將海洋永續基礎概念落實於中小學教育。

▲國立科學工藝博物館在琉球國中舉辦「海洋教育嘉年華巡迴活動」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲國立科學工藝博物館在琉球國中舉辦「海洋教育嘉年華巡迴活動」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

為響應全球對於海洋議題之重視，國立科學工藝博物館於今(15)日在屏東縣立琉球國中舉辦「海洋教育嘉年華巡迴活動」離島地區開幕典禮，活動期間設立以「海洋與環境」為主題之10項闖關關卡，趣味性十足。

南部分署則提供拋繩帶、救生衣等裝備操作體驗及海洋驛站資訊解說，期能提供參觀師生不同的體驗，學習海洋永續的意涵，將海洋教育向下扎根，達成海洋教育普及化之目標。

而活動也搭配教師研習課程，規劃於9月21日前往琉球海洋驛站參訪，將由海洋驛站認養單位大仁科技大學教師實施導覽，藉以培育海洋教育種子教師，對海洋議題有更深入的了解，提升專業知能並將所學運用於教學中，融入各課程領域進行推廣。

南部分署表示，在高雄及屏東地區共有「興達、鼓山、琉球及興海」等4處海洋驛站，歡迎各機關團體蒞臨參訪，也可洽詢聯名辦理海洋相關活動。另外，民眾在海域及岸際有任何需要協助之情事，可撥打「海巡署118」專線。

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