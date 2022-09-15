普丁傳「狂逼情婦墮胎」　忙攻烏克蘭不要小孩！差31歲父女戀情變

▲普丁與緋聞女友、情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（圖／取自克里姆林宮官網）



記者吳美依／綜合報導

俄國反對派自媒體General SVR爆料，俄軍在烏克蘭戰場陷入膠著之際，總統普丁命令情婦、39歲前體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）墮胎，因為他認為現在「懷孕不是時候，也不想要迎接一個沒有計畫就出生的孩子」，但此舉也導致這段相差31歲的父女戀「關係惡化」。

今年5月初，General SVR就曾在Telegram貼文指出，卡巴耶娃意外懷上女胎，但普丁似乎不怎麼開心。該機構最新發文又稱，「8月底，總統堅持要求卡巴耶娃墮胎，儘管她懷孕已經超過20周……墮胎後出現併發症，卡巴耶娃有一段時間不能出現在公眾面前。」

▲卡巴耶娃是前奧運韻律體操選手，曾在2004年雅典奧運獲得金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡巴耶娃據傳和普丁育有多名子女。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，自從卡巴耶娃6月初在聖彼得堡現身後，就不曾再公開露面。她上周更拒絕了體操恩師維納（Irina Viner）的邀請，未能出席一場在莫斯科舉辦的音樂晚會。不過，儘管外界多年來都謠傳，卡巴耶娃與普丁育有多名子女，但雙方從未證實這段關係，目前也無法查核墮胎的說法。

此前，General SVR也爆料，普丁又躲過一次暗殺，他乘車返回官邸時，左前輪突然發出巨響、冒出濃煙，疑似遭人裝設炸彈，但最終仍在毫髮無傷的情況下，安全回到住處。案發後，3名隨扈離奇失蹤，總統維安服務部門的負責人及其他幾人已遭停職拘留。

傳普丁又躲過暗殺！乘車返官邸「左前輪突爆炸」 3隨扈離奇失蹤

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