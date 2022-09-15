低頭族照過來！正確使用3C避免痠痛找上門　醫提醒坐姿6要點

▲洪裕洲醫師示範錯誤坐姿。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮慈濟醫院復健醫學部副主任洪裕洲指出，近來常會有肩頸痠痛病人求診，發現主要原因均離不開電腦、手機、平板電腦等3C產品，如工作長期使用電腦，因為看不清楚身體和頭就不自覺的往前傾，過度伸展頸椎造成肩頸不舒服，再來手機、平板不離手，長時間低頭也是一大原因。

洪裕洲醫師指出，工作時看不清楚電腦螢幕，正確的做法就是調整螢幕方向與位置，例如螢幕往身體方向挪近，或是換大一點螢幕，這樣就可維持正確坐姿。至於如何避免成為低頭族，洪醫師建議，使用手機、平板時，應該在身體前方拿高一點，而不是放在大腿或低位地方，這樣才可避免低頭造成頸椎錯誤姿勢。

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另外，正確的坐姿也很重要，洪醫師指出，許多病人常因為白天工作很累，下班回家就躺在沙發上追劇，臀部沒有坐到沙發深部而是斜靠，這時斜斜身體、正正脖子，這姿勢對腰椎跟頸椎都不好。他建議，追劇時，最好坐在有靠背的椅子上且臀部坐到底，背部自然放鬆，才能達到休息目的。

▲洪裕洲醫師示範正確坐姿，避免肩頸痠痛。

一旦頸椎出現壓迫，除了可能頸部不舒服之外，也可能痛點在肩膀，往往還會延伸到手臂，甚至手麻。有些病人會問，「我是肩膀痛，怎會檢查脖子？」洪裕洲醫師說，因為肩膀痛有可能出在肩膀或頸椎，病人可以到骨科或復健科門診，進一步診斷是頸椎的轉移痛、神經痛、還是局部的肩膀問題。

以頸椎轉移痛而言，時常痛到肩胛骨「膏肓」位置，如果壓到神經根，就會引起手臂或手掌痠麻痛，洪醫師說，這些都需要門診的理學檢查，必要時需照X光，確定是頸椎問題才需要安排復健治療，通常以熱敷電療讓頸部放鬆後，再做頸椎的牽引，治療一段時間後症狀多能獲改善，洪醫師說，不過更重要的還是在生活及工作中避免錯誤姿勢，包括使用3C產品、看電視、看電腦、看書的姿勢都要正確，且適當的休息，才能改善疼痛，避免開刀，維持良好的生活品質。

正確坐姿六要點：

1.勿彎腰駝背。

2.維持背部正常生理曲線。

3.背部需要有適當的支撐。

4.如果需要，請使用腰靠墊。

5.臀部坐到底，背部自然放鬆。

6.膝部跟髖關節維持水平，或膝關節比髖關節低一點，臀部與脊椎受力才能平均。

