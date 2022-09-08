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很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14　網點頭：拿i12必換

記者施怡妏／綜合報導

蘋果iPhone 14亮相，其中6.1吋的iPhone 14 Pro、6.7吋iPhone 14 Pro Max首度剪掉瀏海，將前置鏡頭與新通知UI合併設計成「動態島」（Dynamic Island）。就有網友猜測，今年iPhone的換機潮將會有4大族群，包含想用口罩解鎖以及i6S-i8舊世代系列，其中不少拿iPhone 12的網友也直呼「續航太爛，想換」。

iPhone 14 Pro（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone 14 Pro鏡頭系統升級。（圖／達志影像／美聯社）

原PO在PTT發文，預測今年iPhone換機潮的4大族群，第一類族群是「使用i6S到i8的舊世代系列」，被iOS 16放生、無Face ID、無全螢幕，硬體已到極限，軟硬體都完全都撐不住的，「這一群應該一定得換，很難再戰一年了吧」。

第二類是「X、XS、XR系列」，沒有辨識度高的雙眼或三眼鏡頭，「拍照鏡頭已不行，且沒有一堆近幾年的新功能新技術」，不過原PO認為這一族群很尷尬，「該換了但又好像可以硬撐個一年」。

第三類是「i11以及i11 Pro系列」，很多Apple新增的功能i11系列都沒有，沒有OLED面板、沒有口罩解鎖、沒有電量%數、沒有5G網路。第四類則是「i12以及i12 Pro系列」，這類族群最大的問題就是「續航力太差」，不過除了電池問題之外，使用體驗上似乎沒有要換機的理由，就看使用者能不能接受電池問題。

▲蘋果,iPhone 13 Pro Max,蘋果直營店。（圖／記者吳珍儀攝）

▲有網友指出，買i14不如買i13就好。（圖／記者吳珍儀攝）

貼文一出，掀起網友討論，「i6s Plus今年一定要換」、「XR想換有口罩解鎖的，又想等Type-C」、「i8換，受不了一直過熱就當機了」、「XS一直熱當，電池又不太行了，來換」、「i8再戰1年沒問題」、「i14升級感超薄弱，還不如買i13」、「XR再撐一年」。

不少拿i12的網友都想換新機，「我i12 Pro有點想換i14，好像還能抵15000左右，i12電池續航真的有點糟糕」、「i12 mini本來想換了」、「周圍現在看起來i12系列續航真的頗慘」、「我i12 Pro Max想換，電池續航真的有夠爛，氣死了」。不過也有不少網友想等i15，以及Type-C接口再買，「明年i15應該蠻多人會換吧，TypeC+新製程CPU」、「i11 Pro有點卡，但還是想等Type-C」。

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