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快訊／公費清冠一號今起調整適用對象　指揮中心14:00說明

▲▼9/12中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/15）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。公費清冠一號適用對象今起調整，另莫德納BA.1雙價疫苗將於明（9/16）到貨，首批數量約80萬劑，不過第一階段65歲以上長者等符合資格者約有283萬人，要如何安排接種優先順序，相關狀況預期記者會中說明。

衛福部原規劃限縮清冠一號公費對象，比照口服抗病毒藥物僅供65歲以上等高風險族群，引發中醫界反彈。經衛福部緊急開會修正適用範圍，放寬至民眾只要確診新冠，且符合發燒、咳嗽等三項條件之一就可以公費使用，今天開始實施，後續於實施兩週後會再視情況進行調整。

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另莫德納BA.1雙價疫苗將於9/16（五）到貨，首批數量約80萬劑，經過檢驗封緘估計下週末可以開打。指揮中心依據ACIP會議結論建議，規劃莫德納BA.1雙價疫苗以兩階段開放接種，包含：

第一階段：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

第二階段：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

發言人莊人祥日前表示，兩個階段對象約有679萬人，分別為第一階約為283萬人、第二階約為396萬人。

此外，國內已經連續兩日本土病例超過4萬例，指揮中心預期以BA.5為主的這波疫情高峰會落在本月中下旬。而世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球大流行有望結束，新增通報病例已大幅減少，促請全世界把握機會終止疫情。指揮中心如何回應相關看法，預期記者會中也將進行說明。

▲▼莫德納次世代疫苗9/16到貨。（圖／指揮中心提供）

▲莫德納次世代疫苗9/16到貨。（圖／指揮中心提供）

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