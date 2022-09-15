英女王國葬「又有3國」被列黑名單！　北韓、伊朗僅可派大使參加

▲英國民眾弔念女王伊莉莎白二世。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，她的靈柩已經抵達西敏廳，將於19日舉行國葬儀式。然而先前曾有英媒報導，俄羅斯、白俄羅斯以及緬甸等國因為遭到制裁，並未獲邀參加女王葬禮，如今又有3個國家傳出遭到封殺，分別是阿富汗、敘利亞以及委內瑞拉。而北韓雖獲邀，但僅開放大使級官員到場。

根據《鏡報》報導，英國外交部的消息人士14日透露，英國政府擬邀請北韓派代表參加女王的國葬儀式，但是對該國的邀請僅為「大使級」。也就是說，北韓若要派人出席女王國葬，只能派大使參加，而非元首。不僅北韓，伊朗也只被允許推派大使級代表出席。

先前已有媒體報導，俄羅斯因軍事進攻烏克蘭，遭到英國與其西方盟友制裁，所以此次也並未獲邀，而白俄羅斯則是因為支持俄羅斯的進攻行為，同樣被列入制裁名單。緬甸則是因為軍政府曾屠殺羅興亞人，隨著英國持續加大對於羅興亞的支持，因此也將緬甸軍政府列入制裁對象中。

除了俄羅斯、白俄羅斯以及緬甸之外，根據最新消息，還有3個國家也被列入「黑名單」，分別為阿富汗、敘利亞以及委內瑞拉。不過目前這3國遭到封殺的原因尚未曝光。

伊莉莎白二世的國葬儀式19日將於西敏寺舉行，預計會有約500名來自全球各地的國家元首與政要出席，包含美國總統拜登夫婦、日本德仁天皇夫婦等，而這也將成為英國多年來規模最大的外交聚會之一。

俄羅斯總統稍早則透過發言人宣布，儘管俄羅斯人尊重伊莉莎白女王的智慧，但是普丁將不會出席葬禮。

▼伊莉莎白二世曾在2003年與俄國總統普丁會面。（圖／達志影像／美聯社）

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