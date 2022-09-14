1張照讓梅根被罵爆！腰間現「神祕摺痕」 網轟：為真人秀偷錄音？

▲梅根當天與威廉、哈利、凱特共同來到溫莎堡外，觀看獻給女王的鮮花，並與在場者互動致意。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國威廉王子、凱特王妃、哈利王子和夫人梅根10日同框現身溫莎堡，但梅根當天被捕捉到的照片如今掀起網路議論，因為她的腰間有個神祕方形摺痕，遭質疑是攜帶錄音設備，為真人秀收集素材。

Is Meghan markle wearing a mic to use the queens death for her Netflix reality show? and her legs #cancelnetflix #MeghanMarkleIsALiar #MeghanMarkleIsAGrifter #HarryisaTraitor pic.twitter.com/XtSN01SwM2 — CiciTee (@CiciTee1) September 11, 2022

Page Six報導，當時梅根與威廉、哈利、凱特共同來到溫莎堡外，觀看獻給女王的鮮花，並與在場者互動致意。但也是在此時，梅根腰際間的神祕方形摺痕也成為外界關注焦點。

有人猜測，梅根當時戴著麥克風錄音設備，甚至推測她有可能是在為真人秀收集素材，「梅根戴著麥克風，是把女王的死用在她的Netflix真人秀上？」、「我不敢相信她居然在錄這個，邪惡又惡毒的女人，希望查爾斯國王已經告訴哈利別讓梅根參加葬禮」。

但也有人指出，此種猜測並不恰當，且很有可能不是事實。也有人說，梅根身上的方形摺痕看起來很像是24小時血糖監測儀，這類型的儀器通常都是這種形狀，且40多歲懷孕的女性通常在接下來幾年會遇到低血糖的狀況。

另外，一名與梅根周邊的消息人士13日更向Page Six透露，這項指控根本毫無根據，「這太荒唐，實際上也傷害到她，她那時身上當然沒有戴麥克風。」梅根的發言人並未立即做出回應。

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