1張照讓梅根被罵爆！腰間現「神祕摺痕」 網轟：為真人秀偷錄音？

▲梅根當天與威廉、哈利、凱特共同來到溫莎堡外,觀看獻給女王的鮮花,並與在場者互動致意。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

英國威廉王子、凱特王妃、哈利王子和夫人梅根10日同框現身溫莎堡,但梅根當天被捕捉到的照片如今掀起網路議論,因為她的腰間有個神祕方形摺痕,遭質疑是攜帶錄音設備,為真人秀收集素材。

Is Meghan markle wearing a mic to use the queens death for her Netflix reality show? and her legs #cancelnetflix #MeghanMarkleIsALiar #MeghanMarkleIsAGrifter #HarryisaTraitor pic.twitter.com/XtSN01SwM2