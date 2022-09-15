女王靈柩開放瞻仰　人龍綿延近5公里！估至少湧入75萬人

▲英國民眾排隊進入西敏廳瞻仰女王靈柩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世靈柩於14日下午3時22分，在兒女國王查爾斯三世、長公主安妮等，以及孫子王儲威廉王子和哈利王子等人護送下，移靈至國會大廈西敏宮西敏廳（Westminster Hall，Palace of Westminster），開放大眾瞻仰。排隊人龍綿延近4.8公里（3英里），英國政府先前預計至少75萬人前往瞻仰女王靈柩。

綜合外電報導，伊莉莎白二世8日在蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡（Balmoral）高齡96歲辭世，15日移靈至倫敦西敏廳，並在未來4天、19日國葬儀節舉行前，開放英國民眾瞻仰。

▲女王靈柩移靈至西敏廳。（圖／路透社）

官方預計到下周一（19日）清晨6時30分以前，至少有75萬人前往瞻仰女王靈柩，並警告排隊時間可能長達30小時。

目前人龍已經沿著泰晤士河南岸綿延近4.8公里，知名地標倫敦塔橋（Tower Bridge）、莎士比亞環球劇場、橫越蘭貝斯橋（Lambeth Bridge）全都是排隊等著瞻仰靈柩的民眾。

▲泰晤士河南岸大批英國民眾排隊，等著瞻仰女王靈柩。（圖／路透）

女王棺材擺放在900年歷史的西敏廳內，以紫色的靈柩罩住，安放在高於地面的平台上。上頭覆蓋皇家標準旗幟，最頂部的墊子上是帝國皇冠，旁邊擺放著花圈。





▲▼帝國皇冠安置在靈柩上。（圖／路透社）

徹夜排隊的民眾不分男女老幼，大部分是英國人，退役軍人穿著軍服配戴勳章，還有年輕父母帶著襁褓中的孩子，不過也有不少遊客前往。和兄弟排了14小時的20歲男子休斯（Thomas Hughes）表示，親眼看到女王靈柩，情緒相當激動。

西敏聽現場雖然供民眾瞻仰靈柩，但實際仍隔出一段距離，以防出現任何騷亂，平時在倫敦塔可見的紅衣、黑高帽的皇家衛兵，則站在靈柩旁警戒。