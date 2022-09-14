王室全員到齊守靈！梅根頂「超濃煙燻妝」又挨罵　網批：不合時宜

United in grief: Meghan Markle and Prince Harry join the royal family including the Prince and Princess of Wales to receive the Queen's coffin at Buckingham Palace

via https://t.co/1EAkejiWPu https://t.co/JY3Ljy3H9q — Robert Jobson (@theroyaleditor) September 14, 2022

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世的靈柩於當地時間13日已從愛丁堡搭機返抵白金漢宮，王室成員皆在現場迎接，哈利王子與夫人梅根也同樣出席。不過相較於凱特王妃淡妝配上珍珠項鍊向女王致敬，梅根的超濃煙燻妝再度引發批評，網友紛紛在網路上表示，這一點也不合時宜。

伊莉莎白女王的靈柩在安妮長公主的陪同下，於13日返抵白金漢宮，所有王室成員包含查爾斯國王、王后卡蜜拉、威廉王儲、凱特王妃，哈利王子及妻子梅根等人，全都抵達白金漢宮迎接。當時更被媒體捕捉到，哈利牽著梅根走在查爾斯身後的照片，讓三人罕見同框。

King Charles III awaits Queen Elizabeth II's casket with Prince Harry and Meghan Markle at Buckingham Palace https://t.co/pEAM0xVZbV — Fox News (@FoxNews) September 14, 2022

不過，梅根卻又在此處出了問題，引發網友批評。原來相較於穿著黑色洋裝、臉部妝容素淨淡雅，又搭上珍珠項鍊向女王致敬的凱特王妃，梅根頂著超濃煙燻妝出席，被認為非常失禮，也非常不合時宜，網友在推特上痛批，「真是畫煙燻妝的好時機」、「完全不會看場合」、「煙燻妝應該不是守靈的好選擇」。

Meghan found the spray tan again pic.twitter.com/W9dJNNFiQf — Jerseydeanne (@jerseydeanne) September 13, 2022

國王查爾斯三世將於14日下午2時22分引領隊伍，以公開遊行方式，將女王靈柩移送西敏寺；屆時，他的2個兒子威廉王儲、哈利王子，以及多位高級王室成員也將緊隨靈車，一同步行至西敏寺，全程約38分鐘。

女王的靈柩抵達西敏寺後，將於下午5時（台灣時間9月15日凌晨12時）開放給民眾瞻仰，將全天24小時開放，直到19日清晨，不過入內憑弔的民眾必須接受機場規格的安全檢查，且不得穿著具政治或侵犯意味字眼的服飾。

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