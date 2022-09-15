用樂高DIY碧潭吊橋！新店、淡水、金山「古蹟小旅行」一次玩

▲響應全國古蹟日，新北市推出文資小旅行，「新店走走」將走訪市定古蹟「碧潭吊橋」及周邊文資景點。。（圖／新北市文化局）

記者林育綾／綜合報導

響應9月全國古蹟日，新北市推出「古動奇蹟∞新北相傳」系列活動，邀請民眾走讀新北古蹟，包含金山、新店、淡水，共計17條導覽路線，在本週末9月17日、18日登場，更結合古蹟樂高DIY，用輕鬆有趣的方式來一趟古蹟小旅行。

新北市文化局去年起舉辦「校園瘋文資」系列活動，今年更首度結合樂高積木，跟新店國小、淡水鄧公國小等6校合作，推廣在地特色文資點，並推出積木材料包作為學校推廣教材，廣受師生好評。這次將樂高元素走出校園，衍生結合文資小旅行景點，期望讓民眾也能體驗用樂高創作古蹟的樂趣。

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▲除了古蹟小旅行，也結合樂高積木DIY。（圖／新北市文化局）

9月17日文資小旅行「新店走走」，將邀請新北市文史學會帶領民眾走訪市定古蹟「碧潭吊橋」及周邊文資景點，包含新店渡、開天宮底下的「瑠公圳引水石硿」等。導覽結束後，會由樂高老師帶領樂高DIY創作「碧潭吊橋」，用積木堆砌出這座建於1937年、由台籍人士設計和建造的「鎢鋼球軸承吊橋」，並模擬其吊索及橋塔造型。

▲碧潭吊橋建於1937年，由台籍人士設計建造的「鎢鋼球軸承吊橋」。（圖／新北市文化局）

9月18日的小旅行「淡水開港的黃金歲月」，將由新北市立淡水古蹟博物館的導覽員，帶領走訪淡水木下靜涯舊居、得忌利士洋行，還有市定古蹟「淡水海關碼頭」所舉辦的「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」等，透過展覽緬懷馬偕博士來台宣教150周年對淡水地區的貢獻。導覽結束後，將進行歷史建築「淡水木下靜涯舊居」的樂高DIY，讓大家開心用樂高認識文化資產。

▲▼「淡水開港的黃金歲月」 小旅行，將走訪淡水木下靜涯舊居、得忌利士洋行、淡水海關碼頭等。（圖／新北市文化局）

同樣在9月18日還有「金山魚路古道漫步」，邀請在地文史工作者卓清松帶領民眾走訪魚路古道，從金山磺港認識百年「金包里大路」，遙想先民擔著魚貨，汗流浹背翻山越嶺的樸實過往。更多全國古蹟日活動，可至新北市文化局官網的活動公告查詢。

▲文史工作者卓清松帶領民眾走訪魚路古道，從金山磺港認識百年「金包里大路」（圖／新北市文化局）