「國際失智症月」動起來！線上路跑報名、塗鴉創作徵件開跑

▲「德曼莎，去哪裡」號召民眾為失智症而跑。（圖／翻攝自台灣失智症協會官網；下同）

記者胡至欣／整理報導

九月「國際失智症月」動起來！台灣失智症協會將舉辦線上路跑和塗鴉創作徵件，透過多樣化活動，邀請各路人馬一起加入友善失智行動行列，表達對於失智症家庭的關心與支持。

2022年國際失智症月，延續去年主題「認識失智症、認識阿茲海默症（Know Dementia, Know Alzheimer’s)」，強調以知識的力量為基礎，關注診斷後的治療和支持，即使失智仍享有積極生活的權利；國際失智症協會（Alzheimer's Disease International）並呼籲各界共同努力，以達到最大功效（Together, we can do so much）。

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今年國際失智症月也適逢台灣失智症協會20歲生日，在「友伴失智20年」的口號下，推出線上路跑「德曼莎，去哪裡（Run For Dementia）」以及塗鴉創作徵件「德曼莎的微笑（Paint For Dementia）」，即日起進行網路報名及徵件。

「德曼莎，去哪裡」號召民眾為失智症而跑，分為3KM、5KM、10KM、21KM，可依個人意願及能力參加，下載馬拉松世界專屬APP，註冊或綁定臉書帳號後，透過手機或馬拉松世界官網，完成報名即可獲得友伴失智大禮包等好禮。路跑期間為9/17至10/7，目標為2022.921公里，象徵2022年的國際失智症日9月21日，因為921是台灣人的震撼記憶，而當家人罹患失智，對於家庭的衝擊也好比地震來臨。

「德曼莎的微笑」塗鴉，可選用電繪或將線稿列印在A4紙上進行創作，畫稿中勾勒著失智者以及社區中陪伴前行的朋友們，不限年齡、不拘職業，都是無比重要的存在，也象徵著失智者生活在失智友善的環境。收件日期至10/14下午17:00止，歡迎民眾用巧手為德曼莎的理想生活，添上新色彩，作品將公開讓大家按讚評選，按讚數排名前20位可獲得最佳人氣獎禮物。

更多活動細節，歡迎點選活動連結 http://www.tada2002.org.tw/Messages/Content?Id=1239