「國際失智症月」動起來！線上路跑報名、塗鴉創作徵件開跑

▲「德曼莎,去哪裡」號召民眾為失智症而跑。(圖/翻攝自台灣失智症協會官網;下同)

記者胡至欣/整理報導

九月「國際失智症月」動起來!台灣失智症協會將舉辦線上路跑和塗鴉創作徵件,透過多樣化活動,邀請各路人馬一起加入友善失智行動行列,表達對於失智症家庭的關心與支持。

2022年國際失智症月,延續去年主題「認識失智症、認識阿茲海默症(Know Dementia, Know Alzheimer’s)」,強調以知識的力量為基礎,關注診斷後的治療和支持,即使失智仍享有積極生活的權利;國際失智症協會(Alzheimer's Disease International)並呼籲各界共同努力,以達到最大功效(Together, we can do so much)。

今年國際失智症月也適逢台灣失智症協會20歲生日,在「友伴失智20年」的口號下,推出線上路跑「德曼莎,去哪裡(Run For Dementia)」以及塗鴉創作徵件「德曼莎的微笑(Paint For Dementia)」,即日起進行網路報名及徵件。

「德曼莎,去哪裡」號召民眾為失智症而跑,分為3KM、5KM、10KM、21KM,可依個人意願及能力參加,下載馬拉松世界專屬APP,註冊或綁定臉書帳號後,透過手機或馬拉松世界官網,完成報名即可獲得友伴失智大禮包等好禮。路跑期間為9/17至10/7,目標為2022.921公里,象徵2022年的國際失智症日9月21日,因為921是台灣人的震撼記憶,而當家人罹患失智,對於家庭的衝擊也好比地震來臨。

「德曼莎的微笑」塗鴉,可選用電繪或將線稿列印在A4紙上進行創作,畫稿中勾勒著失智者以及社區中陪伴前行的朋友們,不限年齡、不拘職業,都是無比重要的存在,也象徵著失智者生活在失智友善的環境。收件日期至10/14下午17:00止,歡迎民眾用巧手為德曼莎的理想生活,添上新色彩,作品將公開讓大家按讚評選,按讚數排名前20位可獲得最佳人氣獎禮物。

更多活動細節,歡迎點選活動連結 http://www.tada2002.org.tw/Messages/Content?Id=1239