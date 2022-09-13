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OMG號召員工響應食物資源不平等　「OMG永續食物，惜食孤O計劃」起跑

▲▼OMG,宏盟媒體集團,永續,資源,惜食,公益。（圖／業者提供）

▲宏盟媒體集團（OMG）在今（9/13）宣布「OMG永續食物，惜食孤O計劃」正式起跑。

圖、文／OMG集團提供

宏盟媒體集團（OMG）身為全球指標性的媒體集團，積極推動SDGS概念，希望終結「資源不平等」，於今日（9/13）宣布OMG Warming Heart ─「OMG永續食物，惜食孤O計劃」正式開跑，聚焦「惜食」為未來三年的永續發展目標，其源自擁有多元背景的Z世代「人人平等，公平善待彼此」的想法延伸，希望透過一系活動讓同仁了解「惜食」在生活中各個環節、階層的影響。

台灣宏盟媒體集團財務長吳瑀璉表示：「一些NG食物容易被民眾丟遺，但實際上仍可以食用，造成過多的食物浪費，以致於過多的資源無法被平均分配，就資料顯示，台灣是亞洲最浪費食物的國家，平均每人一年的廚餘量約96公斤，每戶每年浪費約3萬元的食物，可見食物的浪費在台灣是相當嚴重的狀況」。同時，觀察到中低收/低收入戶和獨居長者，仍仰賴社福團體送餐到府；因此選擇與惜食台灣行動協會合作協助蒐集剩食，並透過「惜食廚房」的力量製作成便當，照顧獨居老人與行動不便長者的飲食，並從9月中至11月初共六場的「有您，不再孤O」志工活動，呼籲全集團同仁共同關心剩食問題，也期望持續為剩餘食物找到更佳的運用，更搭建起獨居弱勢長輩需要的一餐。

此外，OMG集團於辦公室內設置「惜食櫃」蒐集NG食物、格外品、即期品，每月一次將提供剩食給「惜食廚房」，並邀請同仁親自體驗備餐、送餐、裝便當、洗碗、環境清潔等過程，親身落實「惜食」理念並感受的重要性。

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