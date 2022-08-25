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手上8處長痣有好運！上手臂=不愁沒人愛、掌心=大富大貴

▲雙手,運勢,手相,手。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲從命理學來看，手上的痣大多與財運、事業有關。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

每個人身上都有大小不一的痣，除了影響美觀或有病變的可能性，其實從命理學來看，這些痣也有不同寓意，一般來說長在手上的痣均為吉相，且大多與財運、事業有關。《科技紫微網》特別整理出「手與手臂上」的痣，其各自象徵的個性與運程。

1. 痣所在部位：上手臂

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旺：貴人、桃花

寓意：圓通，善社交，貴人運很強，一生不愁沒人愛。

善於察言觀色，圓滑世故，人際關係很好，走到哪裡都有熟人，所以辦起事情來順風順水。

2. 痣所在部位：下手臂

旺：事業

寓意：領導慾強，有大將之風，品性高尚，地位也高。

這種人一看就是具有領導風範的大腕，積極上進，又有魄力，不過缺點是不太有耐心，容易激動。

3. 痣所在部位：手肘

旺：學業、事業

寓意：勞心勞力之命，常會賺賣白菜的錢，操賣白粉的心。

你就是神話中那根頂天立地的擎天柱，支撐著一片天，責任重大，勞心勞力啊！

4. 痣所在部位：手腕

旺：事業、財運

寓意：勤勞踏實，晚年得福。

你就像牛一樣勤勞，多半是家裡的支柱，為了生計而忙碌。一生比較辛苦，但是晚年會很幸福。

5. 痣所在部位：手背

旺：學業

寓意：機靈，學業有成，善於研究與創新。

聰明機靈的你，是朋友中的智多星，鬼點子一大堆，愛捉弄人，有時也要小心會不會受到報復。

6. 痣所在部位：掌心

旺：財運

寓意：對錢敏感，賺錢能力強，有大富大貴之命。

頭腦靈活，對金錢很敏感，很有一套賺錢之道，有機會成為大富翁，不過還是需要奮鬥的！

7. 痣所在部位：手指

旺：事業

寓意：賢慧勤勞，居家好男好女的代表，頗能享受家庭生活的幸福。

你是超級勤勞的歐巴桑或歐吉桑，好像一雙手上了發條停不下來那樣，從早忙到晚，完全顯現傳統美德！

8. 痣所在部位：腋下

旺：財運、事業

寓意：節儉，存得住錢，財庫豐厚，但人緣有點差。

沒錯，你就是新世紀的蕩生哥，存錢的本事超級厲害，想讓你放血出錢，門兒都沒有！

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