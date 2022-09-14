全壘打王牽善緣　「接棒未來」公益計畫前進大師兄恩師所在部落

▲頂新和德文教基金會邀請大眾一起關注與支持偏鄉棒球隊與小球員的需求。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

中職全壘打王林智勝的恩師王子燦終生奉獻基層棒球，2020年更前進屏東縣瑪家鄉的佳義國小擔任棒球隊教練。頂新和德文教基金會創辦人魏應充在4月的全壘打王頒獎儀式當晚偶遇王子燦，獲悉佳義國小棒球隊交通車齡高達18年且資源缺乏，允諾捐贈交通車，也請基金會研議投入偏鄉棒球隊的小球員交通、餐食支持計畫，盼拋磚引玉，號召更多人支持關心偏鄉少棒隊孩子。基金會與校方今天（14日）舉行捐車儀式。

屏東佳義國小座落於屏東縣笠頂山下沿山公路旁，面臨聯外交通耗時、學習活動受限、學區分散於三個村莊（涼山村、佳義村、排灣村）的情況，村中單親與隔代教養多，家庭經濟普遍欠佳，家長忙於生計較易忽略兒童。

曾培育出中職全壘打王、多次獲選中華少棒代表隊總教練率隊為國爭光的王子燦雖已年近七十，仍在2020年前進山地部落瑪家鄉默默培育偏鄉少棒人才，2022年佳義國小棒球隊更在他的帶領下取得教育部「全國學生棒球聯賽-國小組硬式組屏東縣預賽」屏東縣代表。

▲頂新和德文教基金會捐贈交通車給佳義國小棒球隊。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充數月前偶遇王子燦，對於他自掏腰包陪伴原住民孩子透過棒球運動成長、進而翻轉人生，相當感動，特別請頂新和德文教基金會捐贈交通車給王子燦所服務的學校，改善孩子們行的安全。另外也請基金會持續關懷偏鄉小球員的營養餐食、急難救助等，希望能號召社會大眾一起關注與支持偏鄉棒球隊與小球員的需求。

在今天的捐車儀式中，佳義國小黃善祺校長指出，王子燦教練時常自掏腰包補助孩子餐食費，並開交通車帶孩子上學與練球，然交通車老舊時常半路拋錨，有安全隱憂，很感謝頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生捐贈交通車，展現對台灣基層棒球的關懷與重視；最重要的是減輕學校與家長擔心，讓更多原住民孩子也能夠安心打球、安心成長，埋下希望的種籽。

▲偏鄉棒球隊的交通安全不能等。

▲佳義國小棒球隊小球員開心搭乘接棒未來交通車。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，「接棒未來」基層棒球公益計畫2017年上路後，除陸續捐贈基層棒球隊球衣、球具設備並提供基礎棒球教育訓練外，也曾在2020年以專案方式大規模捐棒球交通車給50個學校及團體，希望提升小球員行的安全。基金會未來也將持續透過營養餐食、急難救助等面向，支持基層棒球人才培育，也希望更多大眾一起關注偏鄉小球員的需求。

味全龍公益大使呂偉晟跟林驛騰也來到現場，並帶領小球員們完成傳承交棒儀式，象徵魏應充先生對小球員們的期許與勉勵，兩位球員捐贈儀式後也與小球員互動，傳授棒球新知識。