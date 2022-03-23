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4星座對「初戀」難忘懷！巨蟹是細節收藏家、雙魚會給回憶加濾鏡

▲relationship。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲4星座把初戀刻在心底，始終放不下。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

對於很多人來說「初戀最美」，第一次心動、第一次用心付出、第一次爭吵，酸酸又甜甜，都是珍貴回憶，有人甚至把這份愛情刻在心底！《科技紫微網》整理出「難忘初戀」的4星座，他們始終放不下情竇初開時的點滴。

牡羊座：難忘的初體驗

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對於牡羊座而言，初戀給予了他們最多的「初體驗」。第一次心跳加速，第一次感到悸動，第一次想要擁一個人入懷……情竇初開的牡羊座，第一次面對愛情的經驗必然是橫衝直撞，愛如潮水。他們全心全意、毫無保留的為那個人付出，他們在這段愛裡成長的最多、最快

他們與初戀情人共同經歷了許多人生初體驗；他們學到了如何去愛一個人，也學到了如何自愛。那些愛過、瘋過、傷過的日子，讓牡羊座無法輕易忘懷。

金牛座：無法釋懷的遺憾

想起初戀，金牛座最主要的感覺，其實是對當初那段感情「無疾而終」的耿耿於懷。曾經真心付出，最後卻無奈分開。在回憶初戀的時候，金牛座總是把目光停留在那些未完成的遺憾，比如當時自己太不懂事，說了很多氣話；當時不夠有勇氣，輕易就放手；又或者說好要一起去做某件事，卻沒能完成就分手了……

這些過往的回憶，伴隨著未被滿足的願望或需求，在金牛座的心裡埋下一根刺。念念不忘的並非是愛意，或許是還欠那段時光一個正式的告別吧

巨蟹座：依舊溫暖的美好

巨蟹座是一個細節收藏家，他們在回憶一段過往的時候，是比任何人都要細心的。最美的不是下雨天，而是與你一起躲過雨的屋簷。那些甜蜜的點滴，都被他們收藏在內心的角落，美好到捨不得觸碰。他們甚至可能還保留著當時的信件和禮物，一首與初戀情人共同喜歡的歌，都會讓他們浮想聯翩。

那些過往的美好時光，是他們認真愛過與被愛的證據。年紀漸長，當他們經歷失落和孤單時，重溫這些記憶，仍然能夠感到一股暖流湧上心頭。

雙魚座：回不去的天真

與其說雙魚座難以忘懷初戀，不如說他們忘懷不了當初那個笨拙單純的自己。不知道怎麼表達愛意，也不知道怎麼對戀人好。懵懵懂懂的情竇初開，只談喜不喜歡，沒有太多複雜的想法，也不需要像現在這樣需要考慮現實因素，喜歡哪裡需要理由呢？

「長大」對雙魚座而言太累了。他們覺得現在的自己不可愛了，世界也不可愛了。所以，回憶起初戀，他們會給那段時光加上一個濾鏡。雖然很傻，但是傻得很天真。那些天真的時光，正因為一去不復返，更顯得彌足珍貴

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