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社會 社會焦點 保障人權

「超級交通迷」騎重機遭夾擊輾斃　摯友慟：好人因騎車被檢討

記者黃宥寧／綜合報導

35歲柯姓男子今（14日）上午7時許，騎著大型重機行經北市新生高架時，因前方自小客急煞，反應不及下秒遭後車追撞倒地，接著又被第3輛車輾過，經搶救仍回天乏術。熟識他數年的友人向《東森新媒體ETtoday》說，從未見他生氣，不僅對氣象有興趣跟熱愛大眾運輸工具，更時常關注交通安全相關議題，如今發生意外離世，卻還得被從不關心交通話題的網友檢討。

友人難過地說，與柯男認識將近快10年，擁有大型重機駕照約4年，對於捷運、火車或公車等等的大眾運輸工具有很大興趣，並且經常以這些系統作為平時出行時的首選，加上對氣象有興趣，因此能時常依照天氣狀況來決定通勤的方式。

他也說，即使是在今天早上意外前，柯的最後發文仍然關注颱風動態，並貼心提醒朋友們注意早晚溫差，但沒想到一個熱愛交通的人，卻在日常上下班的路上，遭遇意外，令人無法置信。

▼柯男騎大型重機慘遭2輛自小客車夾擊，經搶救仍回天乏術。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼重機騎士追尾前車，整個人側翻後被小客車輾過命危。（圖／記者邱中岳翻攝）

友人哽咽說：「我感到遺憾的地方是，他若如前幾天（颱風下雨）一樣搭捷運上班，就不會遭遇今天的事故...」柯男自身有參與交通安全相關團體，但在生命結束前仍無力改善交通環境。令他最不能接受的是，網友在車禍發生後，以針對性留言檢討騎士，「如果今天是亂騎車被罵就算了，但今天就只是一個普通人下班，竟被對交通幾乎不關心的人檢討，就只因為是『騎車』嗎？」他真的想不到還有什麼比這個更荒謬的事。

「懷念過去追著車跑的日子！」友人沉痛說，柯男脾氣相當好，從未見過他罵人，如果柯男像以前沉迷捷運，不改變通勤的交通工具，就不會遇上悲劇，這樣的離世方式真的讓周遭親友太痛。

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