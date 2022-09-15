車子都撞爛了　駕駛仍宜蘭趴趴走！當地人驚曝「月初就遇過」

▲宜蘭出現一輛驚人轎車，狀況慘炸。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

網搜小組／鄺郁庭報導

宜蘭路上出現一輛驚人轎車！只見該台車子整個屁股都被撞爛，連車廂都關不起來，車身也傷痕累累，車主仍堅持開車上路，讓目擊者忍不住拍下照片提醒，「從旁開過還是小心。」許多在地人也在留言處驚呼，最近常看到這台車上路，還有網友曝光車主身份，希望有相關單位可以處理。

有民眾14日在「宜蘭知識+」發文，說她晚上9點多往宜蘭方向行進時，在宴京帝寶前看到一輛白色轎車，「前兩天已遇到過一次，也是這個時間和路段，車體多處毀損，後照鏡也垂掛著。不知道是為何？從旁開過還是小心。」

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▲車屁股被撞爛，車身也傷痕累累。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

照片中可見，白車雖然在等紅燈，但已經超出等待區域、快停到斑馬線上。原PO視角則清楚看到，車子整個屁股都被撞爛，車廂甚至已經變形，連門都關不起來，儘管「車廂門大開」，車主似乎也沒在管。另外，後車燈只剩一個會亮，車身也傷痕累累，只能用一個慘字形容。

貼文讓不少宜蘭人驚呆，但不是因為車子慘樣，而是一大票都看過它，還目睹駕駛是位女性，但技術讓人捏了把冷汗，「上禮拜後視鏡還在，這次拍就不見了」、「今天中午在五結也看到，行駛也怪怪的，偏來偏去」、「二結往羅東方向（看過），開車一直壓分隔線」、「這台上禮拜四在羅東交流道看過，不知道壞了多久。」

▲有宜蘭人也貼照直呼，「我一點都不意外」。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▲網友PO出白車9月8日的樣子。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▲有在地人9月13日也看到這台車。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

雖然不清楚駕駛情況，但就有當地人希望相關單位能出面協助，「前幾天在7-11看到，車體都壞了，車上也一堆蟑螂爬來爬去，但車主一直重複開關車門」、「傻眼！昨晚下班從樹人路那過，這台車還開著警示燈、停在路中間耶」、「昨天下午在五結也遇到過，開車開一半還會急煞」、「昨天在二結麥當勞也有看到，還停在路中間，不被撞才怪。」